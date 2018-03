next

Fotofair 2018. Op zaterdag 26 en zondag 27 mei weer tijd voor het grootste foto- en video evenement van de Benelux: de Fotofair! Net als voorgaande jaren is het Event Center van de Beekse Bergen het decor. Er zullen dit jaar meer dan 75 standhouders aanwezig zijn, waaronder alle grote merken. Zij brengen niet alleen de nieuwste producten mee, maar bieden ook de mogelijkheid om producten uit te proberen en geven informatie over de laatste camera’s, accessoires en apparatuur! Ook verkooppartner Kamera Express is aanwezig met allerlei exclusieve aanbiedingen.

Fotografeer de hele dag door Tijdens de Fotofair kijkt u uw ogen uit. Overal is wel iets te zien en er zijn de hele dag door fotomomenten. Als u wilt, kunt u de hele dag fotograferen. Het is dus aan te raden om uw camera bij de hand te houden. Talloze evenementen Er worden allerlei evenementen georganiseerd tijdens de Fotofair. Bezoek bijvoorbeeld één van de vele lezingen die op vertoon van uw ticket gratis toegankelijk zijn. Er zijn lezingen in de meest uiteenlopende thema’s.

Denk bijvoorbeeld aan reis-, wildlife-, portret-, urbex en macrofotografie, maar ook nabewerking. Tijdens de Fotofair kunt u, naast lezingen, diverse workshops en masterclasses volgen. Zo geeft portretfotograaf en Olympus visionary Brendan de Clercq een hands-on masterclass portretfotografie, kunt u roofvogels fotograferen in de masterclass van natuurfotograaf Marco de Paauw en leert u druppelfoto’s maken in de workshop druppelfotografie verzorgd door DeGreef & Partner.

Ook de populaire fotosafari met Rob Doolaard keert terug. In deze masterclass neemt professioneel fotograaf Rob Doolaard u mee naar Safaripark Beekse Bergen, waar u een mooie wandeling maakt. Tijdens deze wandeling geeft Rob u allerlei handige tips en tricks om de mooiste dierentuin- en safarifoto’s te maken. Perfect voor dierenliefhebbers!

Blijf slapen

Nieuw dit jaar is dat u voordelig een hotelarrangement kan boeken bij hotel Van der Valk in Tilburg. Dit nieuwe hotel ligt op slechts drie minuten van het Fotofair terrein, gelijk bij de afslag A58 Hilvarenbeek/Tilburg. U kunt kiezen uit een luxe weekendverblijf met twee overnachtingen (vanaf €199 p.p.) of een arrangement met één overnachting (vanaf € 130,- pp) Bestel nu uw tickets!

Als u een ticket voor de Fotofair koopt, heeft u de gehele dag toegang tot het Fotofair terrein, inclusief de spectaculaire fotobeurs van meer dan 10.000m2 met diverse aanbiedingen. Verder heeft u toegang tot vele inspirerende fotomomenten, demonstraties en activiteiten bij de standhouders. Bovendien krijgt u nu gratis het Fotofair magazine vol inspiratie! De voorverkoop is gestart. Tot 21 mei betaalt u slechts €12,50 voor een dagkaart. De kassaprijs tijdens de Fotofair bedraagt €15. Wees er op tijd bij en bestel nu alvast uw kaarten!

