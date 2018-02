De tijd gaat snel, van de 13 weken om je fotoseries in te zenden voor de expositie in het Nederlands Fotomuseum zijn er nog maar 2 over!

Ben je amateurfotograaf en maak je indrukwekkende fotoseries, stuur je werk dan snel in en misschien hang jij tijdens het Fotofestival aan de Maas, van 10 t/m 13 mei 2018, in dit bekende museum in hartje Rotterdam. Inzenden kan nog tot en met 28 februari. Kijk op www.fotofestivalaandemaas.nl voor de details.

Zet 10 t/m 13 mei sowieso in je agenda; het is het hemelvaartsweekend en we hebben mooi weer besteld om er een lekker fotofeestje van te maken! De komende weken wordt er steeds meer bekend gemaakt over de leuke dingen die je kan doen tijdens het festival. Hou de website en de facebookpagina in de gaten. www.facebook.com/Fotofestival.aan.de.Maas/

We hebben natuurlijk al veel mooie series voorbij zien komen bij de inzendingen. Op Instagram (#fotofestivalaandemaas) krijg je een voorproefje. Een keus overigens door de festivalorganisatie; de curator kiest misschien iets anders voor het museum! www.instagram.com/fotofestival_aan_de_maas