Op zaterdag 20 mei gaat de 15de editie van het FotoFestival Naarden van start. Vier weken lang, tot en met zondag 18 juni, ademt de oude vestingstad fotografie. Op tientallen locaties – voor een deel oude vestingwerken – zijn spraakmakende Nederlandse en buitenlandse fotografen te zien. Tot de exposanten behoren Jacob Aue Sobol, David Chancellor, Marie-José Jongerius, George Steinmetz, AnaHell, Juha Arvid Helminen, Arthur Mebius, Benoit Paillé, Julia Steinigeweg, Newsha Tavakolian, Reinier Gerritsen, en tientallen andere fotografen.

Actueel thema

De curatoren van het festival zijn Feiko Koster en Eduard Planting. Zij kozen dit jaar voor het thema Right Here, Right Now, dat hen in staat stelt actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland te volgen. Naast exposities van grote namen, waaronder Magnum-fotografen als Jacob Aue Sobol (Road of Bones) en Newsha Tavakolian (Öcalan’s Angels) toont Naarden ook jonge en onbekende fotografen, bijvoorbeeld op The Fence, de openluchttentoonstelling van het festival. Daarnaast zorgt het Naarden OFF-festival voor een groot aantal kleinere exposities in galeries, cafés en andere locaties.

Feest en reuring

Een festival impliceert feest en reuring; FotoFestival Naarden zorgt dat het bruist in de straten van de vesting. In de white box (in de Grote Kerk) gaan oude rotten in de fotografie in debat met jonge honden. Een groot deel van de exposerende fotografen houdt hier ook hun Phototalks, waarin ze dieper op hun werk ingaan. Ook een deel van de buitenlandse fotografen, zoals AnaHell, David Chancellor, J Henry Fair, Juha Arvid Helminen, Julia Steinigeweg en Meredith Hutchison, is hiervoor tijdens het openingsweekend aanwezig. Zij zijn beschikbaar voor interviews tot en met 22 mei. Verder zijn er rondleidingen, portfolioreviews, workshops en portretsessies gepland. Tot slot is er ook muziek; in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam organiseert Keep an Eye twee concerten.

Nederlandse Fotoboekenprijs

Fotoboeken krijgen bijzondere aandacht tijdens het festival. Het FotoFestival Naarden reikt op zaterdag 27 mei om 17.00 uur voor de eerste keer de Nederlandse Fotoboekenprijs uit. Vijf fotoboeken zijn voor deze prijs genomineerd: Imperial Courts (Dana Lixenberg), XXX (Bob Siers), Taking Off. Henry my Neighbor (Mariken Wessels), Vivace (Hanne van der Woude) en Aeronautics in the backyard (Xiaoxiao Xu). Daarnaast worden alle 187 inzendingen geëxposeerd in de Gele Loods. Hier kunnen de bezoekers ook het merendeel van de ingezonden boeken kopen.

Onvergetelijke ervaring

Met het overkoepelende thema Right Here, Right Now als uitgangspunt zal het FotoFestival Naarden een grote variëteit aan narratieve fotoseries tentoonstellen. Het tweejaarlijkse festival geniet wereldwijde bekendheid en is een onvergetelijke ervaring voor iedereen die van fotografie houdt. Volg het laatste fotonieuws op www.fotofestivalnaarden.nl.

Bereikbaarheid FotoFestival Naarden

Om de bereikbaarheid van het FotoFestival Naarden met het openbaar vervoer te vergroten, zetten we in de weekends een shuttlebusje in. Dit busje brengt bezoekers tegen een geringe vergoeding van station Naarden-Bussum naar het Ruysdaelplein (Ticketoffice) in Naarden-Vesting (en natuurlijk weer terug).

Selectiecommissie: Feiko Koster, Eduard Planting (hoofdconservator) en drie gastcuratoren (Carla van de Puttelaar, Joost van den Broek en Ernst Coppejans). Bestuur: André van der Velde, Michiel Vos, Erik van der Spek en Peter van den Doel. Coördinator: Joke Smit. Comité van Aanbeveling: Martijn Sanders, John Jaakke, Ronald Vles, Joyce Sylvester, Auke Visser, Philippe Remarque. Belangrijkste sponsors: Gemeente Gooise Meren, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuur Fonds, Camera Nu, Lakeland Foundation, Het Beeldgebouw en Bouwbedrijf Van der Gragt. Mediapartner is de Gooi- en Eemlander.

Early Bird ticket (normaal €19,50 nu €13,50) welke tot 1 mei 2017 via internet te koop is*. * NB: niet in combinatie met andere kortingen

www.fotofestivalnaarden.nl