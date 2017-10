Van 12 tot en met 22 oktober presenteert het Fotofestival Schiedam een breed palet aan exposities op het gebied van fotografie, grafisch design en virtual reality. Onder de noemer ‘Blauwdruk’ onderzoeken de exposanten van de vijfde editie van het festival de werkelijkheid in de fotografie. Naast tentoonstellingen op historische plekken in Schiedam zoals het Stedelijk Museum, Molen de Kameel en de imposante Havenkerk kun je op het festival ook terecht voor workshops, Instawalks, filmavonden en Photo Talks.

(Inter)nationale fotografen

Op vijftien locaties in Schiedam zijn exposities te zien van aanstormende en gerenommeerde internationale kunstenaars. In het Stedelijk Museum visualiseert kunstenaar en onderzoeker Luis Hernan wifi-signalen voor zijn werk Digital Ethereal, anno 2017 een van onze eerste levensbehoeftes waarvan we geen flauw idee hebben hoeveel hiervan we daadwerkelijk worden omgeven. Whiplash Transition van Lisa Barnard en The Operators and the Targets van Rune Peitersen onderzoeken beide de invloed van drones op onze samenleving. Titus Knegtel gebruikt voor zijn werk Other Evidence: Blindfold de oude techniek blauwdruk letterlijk om een ander licht te schijnen op de genocide in Srebrenica. Donald Weber stelt in zijn drie-schermenvideo The War of War Movies de vraag: hoe wordt het verleden getoond aan het heden?

Drie virtual reality experiences

Het medium bij uitstek dat speelt met realiteit en werkelijkheid is virtual reality. Drie exposities gebruiken VR in de imposante omgeving van de Havenkerk. After Solitary van Cassandra Herrman en Lauren Mucciolo onderzoekt hoe virtual reality kan bijdragen aan de journalistiek. De gebruikers kunnen zich begeven in twee fotorealistische 3D gescande omgevingen, onder andere in een isoleercel waar men een oud-gevangene kan tegenkomen. Aan deze VR experience is de Grand Jury Prize bij SXSW 2017 toegekend voor best room scale VR en het heeft de eerste prijs gewonnen bij het World VR Forum. After Solitary is voor het eerst te zien in Nederland tijdens het Fotofestival Schiedam. Hong Kong Unrest van Edward Miller is het eerste nieuwsverslag dat wordt gebracht in virtual reality, en laat daarmee zien hoe krachtig dit platform kan zijn voor het brengen van serieuze verhalen. Frieda en het ongedierte is een korte kinderfilm in virtual reality van Leo Erkens. Frieda gaat op zoek naar dieren in het park, en stelt daarbij vragen als: ‘is alles wat je ziet of voelt wel waar?’

Phototalks, Instawalks en randprogramma

Naast de foto-exposities zijn er vrijwel dagelijks workshops en talks die aansluiten bij het thema van het festival. Op zaterdag 21 oktober komt het beproefde Rotterdamse concept Photo Talks naar Schiedam. Een avond, georganiseerd met het Nederlands Fotomuseum, met presentaties en Q&A’s over de identiteit van de huidige en toekomstige beeldjournalistiek. Onder andere fotografen Guy Martin en Lynne Brouwer zijn te gast, moderatie door Frits Gierstberg (curator Nederlands Fotomuseum). Op 14, 15, 21 en 22 oktober kun je een fotowandeling maken door Schiedam, georganiseerd door Instawalk010. Naast de wandeling krijg je als deelnemers een workshop van fotograaf John Middelkoop. Neem je camera of smartphone mee en (her)ontdek het mooie Schiedam door de lens. Daarnaast organiseren we twee filmavonden met films over fotografen, waaronder Robins’ Road Trip over Robin de Puy – onlangs genomineerd voor een International Emmy Award.

Thema: blauwdruk

Anno 2017 zetten zowel fotografie als grafische vormgeving vraagtekens bij hun traditionele oorsprong. Veel fotografen onderzoeken hoe zij de ‘traditionele’ camera anders kunnen inzetten en gebruiken

grafische en ruimtelijke vormgeving om hun kijk op de realiteit uit te dragen. Daarbij staat het medium dus niet meer vast. Een fotograaf transformeert in beeldend kunstenaar. Een grafisch vormgever kan in de huid kruipen van een oorlogsjurist. En een beeldend kunstenaar uit zich als hacker. De exposanten van het Fotofestival Schiedam zijn, net als hun werk, eerder multidisciplinair dan in een hokje te plaatsen. Ze

gebruiken nieuwe technieken, zoeken naar interactie en bieden ruimte tot nadenken. Meer informatie: www.fotofestivalschiedam.nl.