“Verhalende fotografie”; VINCENT MENTZEL in gesprek met NICOLE ROBBERS, Ridderzaal 20.00 uur

Eén van Nederlands bekendste fotojournalisten Vincent Mentzel vertelt in een vraaggesprek met Nicole Robbers over zijn jarenlange ervaring als fotojournalist, over het selectieproces en het samenstellen van series, met nadruk op zijn eigen fotoseries.

FOTOBESPREKING ÉÉN OP ÉÉN in het café-restaurant: 21.30 uur

Bezoekers worden opgeroepen fotowerk mee te nemen, het onderling te bespreken of met de beeldprofessionals, die aan tafels met daglichtlampen zitten. Intekenen vanaf 19.30 uur bij één of meer fotografen voor 15 minuten. Aan de Lange Tafel praat Vincent Mentzel verder met belangstellenden. Ook zijn er nog enige exemplaren van zijn inmiddels in de winkels uitverkochte boek Foto, Vincent Mentzel te koop.

Om 18.30 uur is er het fotografendiner; de keuken van Kasteel Woerden serveert voor een heerlijk menu voor ieder die de avond met collega fotografen in stijl wil beginnen. Reserveer uiterlijk op 27 oktober via info@kasteelwoerden.nl

FOTOGRAFENCAFE KASTEEL WOERDEN geeft podium aan FOTOFESTIVAL AAN DE MAAS

De 6e editie van het Fotofestival aan de Maas, 10 t/m 13 mei 2018 in Rotterdam, gaat een beeld geven van de kracht van de vrijetijdsfotografen; hedendaagse amateurfotografie met een seriematig karakter komt in een grote expositie in het Nederlands Fotomuseum te hangen. Elke vrijetijdsfotograaf (in Nederland?) wordt uitgedaagd seriematig fotografisch werk in te zenden. De inzendtermijn loopt van 1 december 2017 tot 31 januari 2018.

Het Kasteel in Woerden is op maandag 30 oktober de stimulerende omgeving voor het toewerken naar een geslaagde inzending.

Kijk voor meer informatie over Fotofestival aan de Maas op www.fotofestivalaandemaas.nl

De toegang tot Fotografencafé Kasteel Woerden is gratis.

Fotografencafé Kasteel Woerden

Kasteel 3, 3441 AW Woerden

I www.fotografencafekasteelwoerden.nl

E fotografencafekasteelwoerden@gmail.com

F facebook/groep/fotografencafé

T @fotografencafe