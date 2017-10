Fotografencafékasteel Woerden Presenteert op maandag 2 oktober 2017: Sanne De Wilde & Kadir van Lohuizen Documentaire fotografie op wereld niveau! Twee documentaire fotografen die de wereld als werkterrein hebben. Fotografie gebruiken om een verhaal te vertellen waarin de mens centraal staat. Beide kruipen met hun fotografie dicht op de mensen, hun onderwerp. Waar de ene vertrekt vanuit een maatschappelijk gegeven, wordt de ander ge ï ntrigeerd door de interactie tussen mensen. Hoe verschillend is hun uitwerking!

Kadir van Lohuizen ‘WASTELAND’

Hij reisde het afgelopen jaar naar New York, Lagos, Sao Paolo, Jakarta, Tokyo en zijn eigen stad Amsterdam om de afvalstromen in deze steden vast te leggen. Weken achtereen verbleef Van Lohuizen op en rond de vuilnisbelten, met de serie ‘Wasteland’ als resultaat. Hij bracht de omvang, complexe logistiek, formele en informele economie, maar vooral ook de mensen uit de afvalindustrie in beeld. In het najaar verschijnen publicaties in The Washington Post, GEO France, National Geographic NL en Stern.

Kadir van Lohuizen (1963) heeft als fotojournalist/documentair fotograaf conflictgebieden in Afrika en het Midden-Oosten bezocht. Steeds meer is hij gaan werken aan langlopende projecten als:

Aderen, over de zeven wereldrivieren

Diamond Matters, over de diamantindustrie

Vía PanAm en Rising Sea Levels

Zijn werk wordt wereldwijd gepubliceerd en hij heeft twee World Press Photo awards ontvangen. Hij is mede-oprichter van fotoagentschap NOOR.

Sanne De Wilde ‘The Island of the Colorblind’

Sanne de Wilde neemt ons mee naar ‘The Island of the Colorblind’ en laat ons een wereld zien door andere ogen. Thema in haar werk is; hoe kijken we naar mensen die anders zijn. Onlangs verscheen van haar het boek ‘The Island of the Colorblind’, waarvoor ze naar Pingelap and Pohnpei, twee eilanden in Micronesië, is gereisd. Door een genetische afwijking zijn de meeste mensen kleurenblind. Sanne heeft dit gegeven in een serie fascinerende beelden uitgewerkt.

Sanne De Wilde (1987) is een Vlaamse fotografe. Ze woont in Amsterdam en werkt onder meer voor de Volkskrant. Ze maakte naam met bekroonde projecten als ‘The Dwarf Empire’, ‘Samoa Kekea’ en ‘Snow White’, waarin ze mensen met dwerggroei en albinisme portretteert.

Om 16.00 uur wordt in de Ridderzaal de documentaire Moving Stills, waarin het werken van Kadir van Lohuizen centraal staat, vertoond.

Sanne en Kadir signeren aan de Lange Tafel hun boeken ‘The Island of the Colorblind’ en ‘Vía PanAm’

Om 18.00 uur wordt het Photodiner in het restaurant van het Kasteel geserveerd.

Rond 21.30 uur start de Portfoliobespreking door gerenommeerde reviewers.

Plaats: Kasteel Woerden | Ridderzaal

Datum: Maandag 2 oktober 2017

Aanvang: Inloop 19.30 uur | start programma 20.00 uur

TOEGANG GRATIS | VRIJ PARKEREN