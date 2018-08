Nieuw fotografencollectief presenteert zich op UNSEEN

Self Publishers United (SPU) is een collectief van ruim twintig fotografen die in eigen beheer fotoboeken uitbrengen. Op het evenement UNSEEN presenteert de onlangs opgerichte SPU zich voor het eerst. Met een eigen boekentafel waarop de meest recente boekpublicaties getoond worden. Contacten met Paris Photo en de Amsterdam Art Book Fair, evenementen die later dit jaar plaatsvinden, zijn al gelegd.

De SPU is een initiatief van fotograaf Map de Maar. ‘Voor individuele fotografen zijn de kansen om je te profileren tijdens fotomanifestaties als UNSEEN gering. Boekentafels worden alleen aan uitgevers ter beschikking gesteld. Dat kreeg ik begin april van UNSEEN te horen. Maar je wilt je werk toch aan mensen tonen. En met mij heel wat andere fotografen ook. Dus probeerde ik daar een oplossing voor te bedenken.’

Gezamenlijk initiatief

De Maar ging te rade bij haar netwerk en vond in no time meer dan twintig fotografen die wilden meedoen met een gezamenlijk initiatief dat Self Publishers United zou gaan heten. Op 30 april was de SPU Facebook-pagina in de lucht, een paar dagen later de website selfpublishersunited.com en op 20 juni meldde UNSEEN dat de SPU welkom was op de boekenmarkt. De Maar: ‘Het is dus effectief om je als groep te presenteren. Ons doel was UNSEEN, maar we hebben de smaak inmiddels te pakken. We gaan door en richten ons nu ook op andere evenementen.’

Enthousiasme

Map de Maar verklaart het enthousiasme van de deelnemende fotografen voo de SPU uit de veranderde betekenis van het fotoboek. ‘De expositiemogelijkheden voor fotografen nemen af. Daarom nemen veel fotografen hun toevlucht tot fotoboeken die zij zelf uitgeven. Het is alleen een hele kunst om ze in de markt te zetten. We zijn nu met z’n allen aan het leren hoe je dat moet doen. Het feit dat we een plek hebben op UNSEEN is in elk geval heel bemoedigend.’

De SPU-groep

Het is een heel divers gezelschap fotografen dat zich bij de SPU heeft aangesloten. Oud en jong, rijp en groen, sommigen hebben al meer dan tien boeken uitgebracht, anderen nog maar een en ze hebben sterk uiteenlopende fotografische interesses. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze zijn opgeleid aan de Fotoacademie Amsterdam of aan een kunstacademie. En ze delen een bepaalde fotografische benadering. De Maar: ‘Of we met de camera nu documentaire boeken of kunstboeken maken, we streven altijd naar eigenheid en kwaliteit.’

De fotografen die bij SPU zijn aangesloten zijn: Hans Bol, Saskia Bruinsma, Yanina Cesa, Tatchatrin Choeychom, Femke Dee, Karlijn van Diepen, Ellis Doeven, Cees Glastra van Loon, Oliver Gouwenberg, Pascale Hustings, Doris Jongerius, Dolph Kessler, Estera Knap, Kjell Leknes, Lis Leijser, Irminia Lentjens, Map de Maar, Maaike Navon, Wiesje den Ouden, Katka Poelwijk, Colette Raaijmakers, Marijke de Schepper, Alexander Sporre, Mo Verlaan.

Voor meer info: Map de Maar: 0640775041 selfpublishersunited.com