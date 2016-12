Een fotoserie van Erwin Olaf plant het eerste zaadje bij monumentenfotograaf Léontine van Geffen-Lammers. Een jongen zittend op een trap, op z’n gemak in zijn vertrouwde omgeving. “Ik fotografeer dagelijks prachtige ruimtes, waarin mensen zich prettig voelen. Alleen altijd zonder mensen erin. Kan ik daar iets mee?, vroeg ik me af.” De wereldproblematiek en dan vooral de ondergeschoven positie van de vrouw, vormt een tweede inspiratiebron. Zo stapt de fotografe buiten haar comfortzone en portretteert ze 22 sterke vrouwen. Op 8 maart – Internationale Vrouwendag – verschijnt het boek ‘PowerVrouwen in beeld’.

“Voor vrouwen in Nederland is het heel gewoon dat we kunnen leren, werken en het te leven leiden dat we willen. In veel andere landen is dat niet zo. Het boek wilde ik maken omdat ik me aan de ene kant realiseer dat ik geluk heb dat mijn wieg in Nederland heeft gestaan,” aldus Léontine. “Aan de andere kant vind ik dat veel vrouwen in Nederland zich niet echt durven laten zien. Ze hebben de neiging zichzelf kleiner te maken dan ze zijn. Daar moet ik iets mee, dacht ik. Gaandeweg is het idee erbij gekomen om een deel van de opbrengst te doneren aan Free a Girl. Deze stichting zet zich in om meisjes uit de gedwongen prostitutie te krijgen. Met het boek wil ik minstens 10 duizend euro ophalen. Het zou toch mooi zijn als ik met mijn boek een klein beetje aan hun leven kan bijdragen.”

Variatie

Het fotograferen van mensen is iets anders dan monumenten. “ik vind het best moeilijk om mensen te portretteren. Daarom ben ik eerst begonnen in mijn naaste omgeving. Een zus van mij doet mee en ik heb binnen mijn vrienden- en kennissenkring vrouwen benaderd. Om meer variatie te krijgen in het type vrouw, ben ik later ook in een breder netwerk op zoek gegaan. De vrouwen zijn gefotografeerd op een locatie die ze zelf hebben uitgekozen. “Een plek waar zij zich prettig en veilig voelen. De tekst in de foto komt uit een lied dat hen raakt. Op welke manier dan ook,” aldus Léontine.

“Na het maken van deze portretten is het fotografen van mensen wel makkelijker, al blijf ik het spannend vinden. Je wil mensen toch goed op de foto krijgen.”

Niet Lichtzinnig

Léontine neemt het project niet lichtzinnig op. Voorafgaand aan het project volgt ze een workshop van Linelle Deunk. “Ze had best wat aanmerkingen op mijn foto’s. Daarom ben ik me meer in de portretfotografie gaan verdiepen. Ik heb een docent van de fotovakschool, Joop Luimes, benaderd. We zijn samen met een model een halve dag aan het werk gegaan. Ondertussen werd ik ook door bedrijven benaderd met de vraag of ik portretfoto’s van hun personeel wilde maken. Kom maar op, dacht ik. Fotograferen is immers ook vlieguren maken.”

Coach

Maar ze wil niet alleen haar fotografie verbeteren. Bij het uitgeven van een boek komen ook andere vaardigheden kijken, zoals netwerken, plannen en marketing. Via een subsidie van het Sectorplan Cultuur kan ze een coach in de arm nemen, die haar ondersteunt bij het behalen van haar doel. “Jessica de Jaeger coacht me in het hele proces. Ze heeft me geholpen bij het duidelijk krijgen wat ik precies wil, wat mijn doelgroep is en mijn missie. Ik vind het heel zinvol. Het project heeft me tot dusver enorm veel gebracht.” Ook op het vlak van communicatie en marketing heeft ze zich geschoold. “Ik heb een workshop gevolgd bij Linda Graanoogst, haar slogan is ‘Pak de pers’. Ze coacht me in het benaderen van de pers.”

“Ik vind het mooi om te merken dat ik nu, 25 jaar na de Kunstacademie, toch de behoefte heb om iets te scheppen en creëren. Het werk in opdracht vind ik heel leuk, maar het is ook fijn om jezelf in een persoonlijk project uit te dagen.”

Paleis Soestdijk

Het boek ‘PowerVrouwen in beeld’ verschijnt op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Léontine heeft haar zinnen gezet op een boekpresentatie in Paleis Soestdijk.

Haar actie is te volgen via: www.voordekunst.nl/projecten/5105-powervrouwen-in-beeld-1 en www.powervrouweninbeeld.nl.