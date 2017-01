De foto’s van de Franse Sandrine Hermand Grisel zijn dromerig en doen denken aan schilderijen. “Mijn foto’s zijn heel persoonlijk. Ik maak ze intuïtief, misschien juist omdat ik geen opleiding heb gevolgd tot fotografe.” Haar serie ‘Waterlelies’ voldoet volledig aan bovenstaande beschrijving. Sandrine fotografeert haar kinderen, spelend in het zwembad. “De kleurvlakken van hun zwemkleding in het groenige water, deden me denken aan de schilderwerken van Monet.” Ze besluit haar intuïtie te volgen en maakt er een serie van.

“Elke vakantie heb ik mijn kinderen gevraagd rond te draaien in het zwembad. Gelukkig wilden ze dit doen. Zo ontstond een hele serie aan foto’s, waarin net als in de impressionistische schilderkunst, licht en beweging is gevangen. Met deze serie wil ik zowel vreugde als liefde laten zien, maar ook het gevoel van een ‘bevroren tijd’. Vandaar de keuze voor de ‘cementachtige’ textuur van het water. Het is een slechts een kleine bewerking, maar daarmee geef je de kijker het gevoel dat het niet zomaar ‘vakantiekiekjes’ zijn. Het idee om de kindertijd even stop te zetten, om mijn kinderen klein en onschuldig te houden en deze waardevolle en zorgenvrije periode te vangen, is de kern van deze serie. De sfeer van de beelden, waarin de lichamen een soort sculpturen lijken, is een verwijzing naar mijn moeder. Ze was beeldhouwer.”

Sandrine heeft veel tijd besteed aan het bewerken van de foto’s. “Ik heb foto’s gemaakt van cementachtige texturen en deze in Photoshop samengevoegd met de zwembadfoto’s. Ik heb veel verschillende texturen geprobeerd bij iedere foto tot ik de juiste vond. De kleuren en de sfeer van de foto’s vond ik erg belangrijk. Ze moesten gevarieerd zijn, maar ook bij elkaar passen om te zorgen voor consistente serie.”

Website

Naast haar werk als fotografe is ze in 2013 de website www.all-about-photo.com gestart. “In 2006 is ons gezin verhuisd van Frankrijk naar de Verenigde Staten. Ik merkte dat een website met alle informatie voor fotografen ontbrak. Mijn man is getalenteerd ondernemer en web designer. Hij heeft een website voor me ontworpen. All About Photo is mijn droomwebsite als fotograaf. Omdat we tevens kunstverzamelaars zijn, ontdekken we graag nieuw talent. Het is een project gedreven vanuit de liefde voor de fotografie.”

“Nu de website drie jaar bestaat, is het een rijke en handige database voor fotografen. Naast alle relevante informatie voor fotografen in de VS, hebben we een online magazine met interessante artikelen en schrijven we een fotowedstrijd uit. Op deze laatste ben ik erg trots – we hebben gerespecteerde namen in de jury zitten. Dit jaar is Sabine Weiss bijvoorbeeld een van de juryleden.”

Fotojournalist

Sandrine wilde aanvankelijk fotojournalist worden. “Ik heb een rechtenstudie gevolgd om toegelaten te worden tot het ‘Paris Institute of Political Studies’, een universiteit waarvoor een strenge selectie geldt. Tijdens mijn studie overleed mijn moeder. Ik realiseerde me hoe waardevol het leven is en hoe snel het afgelopen kan zijn. Ik ben daarom gestopt met mijn rechtenstudie om me volledig te richten op de fotografie. Dat moment leek het hebben van een diploma van een vooraanstaande school opeens onbelangrijk.”

De Française heeft geen opleiding gevolgd tot fotografe. Heeft dat haar belemmerd als fotograaf? “Het heeft me waarschijnlijk meer tijd gekost om mijn weg te vinden als fotograaf. Ik wist niet precies wat ik moest doen, waar ik heen moest en had geen contacten binnen de fotografie. Ik had ook minder zelfvertrouwen, omdat ik het gevoel had dat ik me niet mocht voordoen als kunstenaar, vanwege mijn gebrek aan kennis en ervaring. Het gebrek aan technische kennis vormde in eerste instantie een belemmering. Maar door hard te werken en stage te lopen bij verschillende fotografen, heb ik het vak in de praktijk geleerd. Ik heb meegedaan aan allerlei wedstrijden om mijn werk onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk is mijn harde werken beloond.” Meer informatie: www.hermandgrisel.com.