Veel Fotografie in Museum Hilversum

De tentoonstelling World Press Photo 17 toont naast de meest indrukwekkende en spraakmakende persfoto’s ook de winnaars van de Digital Storytelling Contest. Deze is tot en met 28 januari te zien.

Try-out fototheater met Raymond Rutting

Op donderdag 18 januari ben je welkom bij een unieke voorstelling van fotojournalist Raymond Rutting en muzikanten Nol Havens, Johan Hendrikse en Eric van der Westen. Een avond waarin fotografie, muziek en verhalen elkaar ontmoeten. Reserveer hier je kaarten.

Speciale editie De Donkere Kamer in Hilversum

Donderdag 1 februari is er van 20 tot 22 uur, voor de tweede keer, het live magazine De Donkere Kamer in Museum Hilversum.Tijdens de speciale editie onthult DDK de drie genomineerden van de Prijs voor Storytelling. Wouter Vroege presenteert zijn nieuwe app, Kadir van Lohuizen vertelt over zijn multimedia productie, met Frank Schalmeijer zijn beeldcolumn en nog veel meer.

Meld je hier aan, de plaatsen zijn beperkt! Toegang is gratis.

Save the date: Opening Canon Zilveren Camera

Zet zondag 4 februari om 15:00 uur alvast in je agenda. Dan opent de nieuwe tentoonstelling Canon Zilveren Camera met Simone Weimans, nieuwslezer bij de NOS. Naast de genomineerde en winnende werken van de Canon Zilveren Camera, tonen we ook de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs.

Prachtig fotoboek over Aruba

Marco Borsato en fopfotograaf Raymond Rutting gingen voor een masterclass samen naar Aruba. De bewoners, de natuur, de architectuur en het carnaval; dit boek vertelt het verhaal van een bijzondere reis en van een hechte vriendschap.

Dit prachtige boek ligt in onze winkel, maar Facebookvrienden maken kans op een gesigneerd exemplaar! Kijk op onze Facebookpagina om mee te doen.

Tentoonstellingsagenda

World Press Photo 17 – 6 januari t/m 28 januari

Canon Zilveren Camera – 4 februari t/m 25 maart

Door het hart van China, Ruben Terlou – 31 maart t/m 27 mei

Hilversum in de Tweede Wereldoorlog (buitenexpo), Ahmet Polat – 7 april t/m 6 mei

Museum Hilversum

Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum

035 533 96 01

www.museumhilversum.nl

info@museumhilversum.nl