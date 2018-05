Wat doen Nederlandse agentschappen voor fotografen die bij hen zijn aangesloten? In dit artikel in de serie INFRASTRUCTUUR belichten we er drie: Hollandse Hoogte, De Beeldunie en Noor. Zij bieden een alternatief voor ANP en het grote internationale Getty Images. Met vijfhonderd aangesloten Nederlandse fotografen is Hollandse Hoogte de grootste speler. De Beeldunie groeide de afgelopen drie jaar uit tot een bureau waar ruim tachtig fotografen zich thuis voelen. Noor is een klein agentschap waarin een select gezelschap van vijftien internationaal bekende en vooraanstaande fotografen zijn vertegenwoordigd. Bijzonder is dat de fotografen tevens eigenaar zijn.

De veranderingen in de fotografiemarkt zijn nergens zo te voelen als bij de agentschappen. Bas van Beek, CEO van Hollandse Hoogte: “Het grootste verschil tussen het analoge en het digitale tijdperk zit in het overweldigende aanbod. Het is dus belangrijk om je te onderscheiden en te specialiseren. Wij richten ons tot niet–commerciële fotografie. Het aantal foto’s van wolkenluchten, landschappen en Eiffeltorens is zo gigantisch dat het door de stockbureaus voor minder dan een euro wordt verkocht. Onze beeldbank schuurt tegen de redactionele fotografie aan met zowel hedendaagse beelden als historisch materiaal. Per dag vinden er zo’n 6000 zoekopdrachten plaats.

Diezelfde veranderingen in de markt zette Eike den Hertog in 2015 ertoe aan om een nieuw agentschap op te richten: De Beeldunie. “Hoewel het economisch niet de beste tijd was om een agentschap te starten, was de fotografiewereld er zeker rijp voor. Veel fotografen waren op zoek naar een persoonlijke agent, iemand die alles voor je regelt, die onderhandelt, juridische hulp verleent en de verkoop van je archiefmateriaal organiseert. Omdat niet iedereen dezelfde behoefte heeft, bieden we een keuzepakket aan. Wij doen de exclusieve vertegenwoordiging van een fotograaf en zijn oeuvre in Nederland. Fotojournalistiek en documentaire fotografie staan bij ons voorop.

Clement Saccomani, directeur van agentschap Noor, is de jongste leidinggevende van de drie besproken organisaties. Een bewuste keuze die past bij de flexibele structuur van Noor. “Noor is een collectief waarin fotografen zijn verenigd die mensen willen confronteren met visuele verhalen. Gepassioneerde fotografen die op een integere manier verslag doen over onderwerpen en thema’s waardoor ze worden geraakt.

