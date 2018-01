Op dinsdag 13 februari organiseert Pakhuis de Zwijger en DuPho de 50e Fotokroniek, voor de gelegenheid benoemd tot Photo Book Edition.

Moderator Puck van Dijk spreekt met Eddo Hartmann over Setting The Stage – North Korea, met Rob Hornstra over Man Next Door, en met Donald Weber over War Sand.

Reserveren bij Pakhuis De Zwijger https://dezwijger.nl/programma/the-photo-book-edition