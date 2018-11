Op woensdag 14 november, Wereld Diabetes Dag, opent stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) de eendaagse foto-expositie One day gallery by DON met het thema ‘Sluit je ogen niet voor diabetes type 1’. Het doel is om aandacht te vragen voor de auto-immuunziekte diabetes type 1. Meer dan tachtig ingelijste werken van aanstormend talent en gerenommeerde fotografen zoals Bastiaan Woudt, Carli Hermes, Bart Oomes en Paul Bellaart en fotograferende BN’ers onder wie Humberto Tan, Marco Borsato en Micky Hoogendijk zijn van 12:00 – 14:00 uur te bewonderen in het Transformatorhuis in de Westergasfabriek.



Fotograaf: Bastiaan Woudt

One Day Gallery by DON

Meer dan zeventig bekende en upcoming fotografen hebben in totaal 83 prikkelende en unieke kunstwerken aangeboden die op 14 november tijdens de One day gallery by DON te zien zijn. Laat je verrassen door de mooiste achtergrondverhalen over fotokunst en de fotograaf tijdens (gratis) rondleidingen om 12:15, 12:45 en 13:15 uur. Ook zullen enkele fotografen zoals Bastiaan Woudt, Hanneke Lathouwers en Micky Hoogendijk zelf aanwezig zijn om hun verhaal te delen en is het mogelijk om jouw eigen professionele #sluitjeogennietvoordiabetestype1-foto te laten maken. Want zeker op 14 november hoort niemand zijn ogen te sluiten voor diabetes type 1.

Ingrijpende complicaties

De complicaties van diabetes type 1 zijn ingrijpend. Van blindheid en amputaties tot hart- en nierfalen en beschadigde zenuwen. Bastiaan Woudt, hoofdfotograaf van de One day gallery by DON, heeft het van dichtbij meegemaakt. ‘Mijn grootste angst als fotograaf is om blind te worden en mijn werk en passie te moeten opgeven, zoals mijn oud-klasgenoot en collega-fotografe Sytske. Zij werd blind als gevolg van diabetes type 1. Dat ik nu via mijn fotokunst een steentje kan bijdragen, vind ik des te fijner’, aldus Bastiaan Woudt. Zelf biedt hij maar liefst tien prachtige werken aan.

Genezing diabetes type 1

De fotokunst wordt online via www.onedaygallery.nl en op 14 november verkocht. ’s Avonds is de One day gallery geopend voor genodigden. De opbrengst komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van diabetes type 1.

Niet in de gelegenheid om de One day gallery te bezoeken maar wil je toch een bijdrage leveren aan de strijd tegen diabetes type 1? Ga dan naar de website www.stichtingdon.nl/word-donateur.