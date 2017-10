Van 8 oktober tot 18 november wordt de derde editie van de Fotomanifestatie Enschede gehouden. Overal in de stad zijn tentoonstellingen van topfotografen te bekijken, waaronder Rob Hornstra, Henk Wildschut en Martin Roemers. Het thema van dit jaar is ‘Walk-in Worlds’.

Fotografie is een snel en flexibel medium. De fotograaf kan zich onopvallend tussen de mensen bewegen en razendsnel zijn indrukken vastleggen. Dat kan op een objectieve, documentaire manier of op een subjectieve, creatieve manier. Voor Fotomanifestatie Enschede 2017 is een aantal fotografen uitgenodigd die op hun reis de levendige stad centraal stellen, het ontmoeten van vreemdelingen, de versmelting van verschillende culturen. Met een bezoek aan de deelnemende tentoonstellingsruimtes stap je dus steeds een nieuwe wereld binnen.

Werelden

Henk Wildschut belicht de groeiende migrantenstad bij Calais, Bob Siers de bizarre aantrekkingskracht van Amsterdam en Martin Roemers de flitsende stedelijke drukte. Rob Hornstra fotografeerde de mensen die wonen in de Kaukasus, het omstreden gebied bij Sotsji. De beweging en de diversiteit van de Grey Hound busreiziger in de USA wordt in beeld gebracht door Inge Hondebrink. In contrast daarmee verbeelden de foto’s van Wim Peters de nostalgie in een Enschedese straat.

Data en locaties exposities

– Rob Hornstra (Borne, 1975) en Martin Roemers (1962)

24 september 2017 t/m 7 januari 2018, Rijksmuseum Twenthe

– Henk Wildschut (Harderwijk, 1967)

26 oktober t/m 26 november Tetem

– Inge Hondebrink (Almelo 1960)

8 oktober t/m 18 november 2017, Galerie Beeld & Aambeeld

– Bob Siers (Oldenzaal 1990)

8 oktober t/m 18 november Fotogalerie Objektief

– Wim Peters (Enschede, 1948)

• 8 oktober t/m 18 november Galerie Broekhuis

Overige Activiteiten

– Lezing Rob Hornstra, 16 november, Vestzak theater (gratis toegang, aanmelden via www.hetvestzaktheater.nl)

– Lezing Henk Wildschut, “Voorbij de waan van de dag” – “Ville de Calais”, 11 oktober in Tetem (inloop 19 uur, start 19.30 uur. Toegang gratis. Aanmelden via receptie@tetem.nl)

– Kinderworkshops, Tetem

Ontstaan

Fotomanifestatie Enschede is ontstaan ter ere van het 25-jarig bestaan van Fotogalerie Objektief in 2013, met medewerking van de fotografen: Vincent Mentzel, Corbino, Paul en Menno de Nooyer, Paul den Hollander en Eddy van Wessel. In 2015 volgde de tweede editie met: Diana Blok, Koos Breukel, Martijn van de Griendt, Alex Timmermans en Wim de Vos.