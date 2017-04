Een rubriek voor gevorderde fotografen die, onder het mentorschap van Filip Naudts hun foto’s naar een nog hoger niveau willen tillen. Liek Bouma (1947) uit Hilversum noemt zichzelf hobbyfotograaf, maar de foto’s die hij maakt doen iets heel anders vermoeden.

Fotomentor Filip Naudts:

“Meteen een schot in de roos! Dat gevoel heb ik als Liek zijn eerste foto’s aan me laat zien. Zeer uiteenlopend materiaal dat gemiddeld genomen van een professional zou kunnen zijn. Moeilijke oefening dus voor mezelf als mentor, want wat kan ik voor iemand als Liek betekenen? Ik stel hem daarom ook letterlijk die vraag, maar ook hij heeft er geen afdoend antwoord op. Hij vertelt dat hij aanvankelijk fotograaf wilde worden, daar met succes een vakopleiding voor volgde maar dat hij uiteindelijk als filmeditor, onder meer van grote dramaproducties voor tv zijn draai vond. Nochtans kriebelt de fotografiemicrobe bij hem tot op vandaag nog steeds en is hij voorzichtig op zoek naar erkenning voor zijn foto’s. Een extra aanleiding om zich in te schrijven voor deze online cursus is zijn wens om zich onder begeleiding toe te leggen op het maken van foto’s met een publicitair karakter, en hij verwijst hierbij naar het werk van Philip-Lorca diCorcia. Het is dat soort foto’s dat hij wil maken, en om dan maar meteen de koe bij de horens te vatten, stuur ik hem op eigen verzoek meteen de baan op met enkele verschillende opdrachten die op een of andere manier inhoudelijk aansluiten bij zijn wens. Ik hoef niet lang te wachten of de eerste foto’s belanden al in mijn mailbox. Het zijn de geregisseerde foto’s van onfortuinlijk gevallen mensen en de uitgelichte snapshots van haastige lotgenoten in de straat die me het meest weten te bekoren. Beide zijn zeer verschillend van aanpak. Bij de ene reeks is duidelijk voelbaar dat Liek uitgebreid op zoek gaat naar interessante decors, figuranten en fotogenieke valposes, en bij de andere weet hij techniek en lef te combineren. Want een dosis lef is er wel nodig als je je toestel richt op een op je af stormende meute niets vermoedende haastige mensen. Liek vertelt dat straatfotografie steeds minder geapprecieerd wordt en al helemaal niet als je daarbij ook nog eens een niet te missen flitser inzet. Hij wordt ook steeds vaker agressief benaderd door mensen, zegt hij, die hij dan moet uitleggen dat fotograferen in de openbare ruimte eigenlijk gewoon is toegestaan. Gelukkig is hij mentaal sterk en ambitieus genoeg om niet te wijken.“

Cursist Liek Bouma:

“Ik fotografeer sinds midden jaren zestig. In die tijd natuurlijk analoog, sinds 2003 digitaal. Om mijn vaardigheden uit te breiden en mijn fotografische blik te verbreden volg ik workshops. Fotografische know-how en dergelijke haal ik uit fotovakbladen als PF, van het internet en middels online tutorials, maar ook uit handleidingen van fotoapparatuur en software, al was het maar om mijn technische kennis verder te kunnen aanscherpen en toepassen. In deze online cursus zocht ik niet naar technische ondersteuning maar meer naar creatieve coaching. Als fotograaf heb ik soms moeite om me te focussen op één onderwerp en op een eenvormige specifieke aanpak. Filip heeft me daarbij kunnen helpen en motiveren. Zijn enthousiaste besprekingen waren voor mij een stimulans om de twee thema’s verder uit te diepen. Misschien maak ik er wel een ongoing project van.”

Website: www.mensenwerkphotography.nl

WENS JE OOK DEEL TE NEMEN AAN FOTOMENTOR?

Ben je een gevorderd fotograaf, maar wil je onder het mentorschap van Filip Naudts je foto’s graag naar een nog hoger niveau tillen? Heb je na het maken van nieuwe foto’s even nood aan een constructieve feedback van deze topprofessional? Wil je daar bovenop een selectie van je foto’s graag gerecenseerd en gepubliceerd zien in PF? In al deze gevallen is deze online fotografiecursus absoluut iets voor jou! Als de bliksem inschrijven is de boodschap. Er wordt een wachtlijst bijgehouden in volgorde van inschrijving.

Meer over deze online fotocursus: www.pf.nl/online-workshop-filip-naudts

Meer over Filip Naudts: www.guardalafotografia.be