De Yale universiteit heeft 17.000 foto’s van de Depressie vrijgegeven. Er zitten foto’s bij van beroemde fotografen zoals Dorothea Lange, Walker Evans, en Arthur Rothstein, die werkten voor de Farm Security Administration.

De database heeft een klikbare kaart met alle staten. Je ziet groene vlakken waar de foto’s zijn genomen. Als je erop klikt krijg je de beelden te zien. Het is mogelijk om de beelden per fotograaf of per jaar uit te filteren. Als je op de foto’s klikt zie je ze vergroot ot ongeveer 1000 pixels hoog of breed. Je krijgt bij de foto’s de (originele) captions te zien. Een foto van een zwarte man in Greenville van Dorothea Lange werd door haar ‘Negro in Greenville, Mississipi’ genoemd.

Uiteraard is de Migrant Mohter uit 1936 ook te vinden. Dan moet je zoeken op Nipomo, San Luis Obispo, California.

Lange schrijft erbij: “Migrant agricultural worker’s family. Seven hungry children. Mother aged thirty-two. Father is a native Californian. Destitute in pea picker’s camp, Nipomo, California, because of the failure of the early pea crop. These people had just sold their tent in order to buy food. Of the twenty-five hundred people in this camp most of them were destitute”

De beroemde foto van Walker Evans, waarmee hij zijn positie in de FSA mee in gevaar bracht, zit er natuurlijk ook tussen. Het stilleven heet ‘Washstand in the dog run and kitchen of Floyd Burroughs’ cabin. Hale County, Alabama.’ De foto is, lijkt me, nog nooit zo scherp vertoond, waarschijnlijk het resultaat van hightech scan apparatuur.

Je kunt ook zoeken op de titel van de foto. Het resultaat is een bijzondere mogelijkheid om foto’s te zien en te downloaden van Amerika tussen 1935 en 1946. Uitermate interessant voor onderzoekers van de geschiedenis en van de fotografie in die periode.

http://photogrammar.yale.edu