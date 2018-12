next

In 1991 fotografeerde Martin Roemers de Trabant fabriek in Oost Duitsland. De gehele serie (40 prints) Trabant. The Final Days of Production is nu aangekocht door het Deutsches Historisches Museum in Berlijn. Roemers maakte de serie als een van zijn eindexamen projekten toen hij student was op de AKI Kunstacademie in Enschede. Hij wilde een serie maken over industriecultuur in de DDR en fotografeerde de Sachsenring Automobilwerke in Zwickau waar de Trabant gemaakt werd. De Trabant, een kunststof auto gemaakt van duroplast, werd daar vanaf 1957 geproduceerd.

In het Westen werd neergekeken op de Trabant vanwege zijn technische eenvoud en werd hij gezien als symbool voor de economisch achtergebleven DDR. In de DDR zelf werdde ‘Trabi’, een statussymbool en vaste component van het dagelijks leven, zowel geliefd als verguisd. In 1991 werd de productie na 34 jaar beeindigd.

Het fotoboek “Trabant. The Final Days of Production” is beschikbaar: kik hier