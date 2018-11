EYE for all is een nieuwkomer in de wereld van fotoveilingen voor het goede doel. De eerste editie wordt afgetrapt met een grote fotoveiling voor War Child. Zowel nationale als internationale fotografen waaronder Jimmy Nelson, Brooks Kraft, Marco Borsato, Raymond Rutting, Hans Withoos, Corbino, Jitske Schols, Micky Hoogendijk en Eddy van Wessel hebben voor deze veiling werken gedoneerd, ook bevat de veiling werken van social mediatalenten de Sizoo Brothers en Joost Bastmeijer.

De EYE for all veiling, een initiatief van iPhone fotograaf Annet de Graaf, is van 9 t/m 16 november te bezoeken op online veilingplatform Catawiki. Annet zegt over de veiling: “Het doel van EYE for all was snel gekozen, in mijn ogen hebben kinderen de toekomst en daar moet dan ook de basis liggen van humanitaire hulp.” In de toekomst zal EYE for all naast een veiling ook een expositie/event organiseren waar fotografie en fondsenwerving meer op elkaar zullen aansluiten.

Gedurende de looptijd van de veiling zullen de straten van Amsterdam verfraaid worden met de collectie. Enkele werken worden getoond op grote schermen op onder andere het Leidseplein en de Arena Boulevard. Van 13 t/m 16 november worden tien werken geprojecteerd op de gevel van de Melkweg.

De opbrengst van de veiling gaat naar het War Child project Safe Spaces. Safe Spaces zijn veilige plekken waar kinderen uit oorlogsgebieden door middel van psychosociale hulp, onderwijs en bescherming de kans krijgen zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te kunnen helpen, zijn er meer Safe Spaces nodig.

Internationaal bekende fotograaf Jimmy Nelson heeft een foto van zijn project Before They Pass Away beschikbaar gesteld, tijdens dit project legde hij stammen van over de hele wereld vast. Ook Marco Borsato, ambassadeur van War Child, doneerde een van de foto’s die hij heeft geschoten in Oeganda. Op de foto zijn een aantal kinderen te zien bij een waterput, de onmisbare bron van het leven.

De exclusieve veiling is te bekijken via: www.catawiki.nl/eyeforall