Achter de naam Franciscus & Franciscus gaat het duo Frans Franciscus en Rienus Gündel Franciscus schuil. Frans Franciscus (1959) is schilder, Rienus Gündel Franciscus (1967) is vormgever.

Sinds 2012 werken ze samen aan een reeks fotografische portretten naar Hans Memling.

Hans Memling was een realistisch schilder uit de 15de eeuw, een van de zogenaamde Vlaamse Primitieven. Hij portretteerde mannen en vrouwen in close-up, veelal leunend op de lijst van het schilderij. Daarmee plaatste hij de geportretteerde sterk op de voorgrond. Deze in de portretfotografie ongebruikelijke directheid passen Franciscus & Franciscus ook toe. En net als Memling geven zij de geportretteerde vaak een voorwerp in de hand en tonen ze een landschap op de achtergrond.

In 2012 zijn ze hiermee begonnen, eigenlijk bij toeval. Frans Franciscus wilde een foto van een man bij wijze van schets, als voorstudie voor een schilderij. Daaruit is het idee geboren om fotografische portretten als autonome kunst te maken. Het duo werkt nog steeds aan de serie After Memling en wil daarmee de klassieke 19de en 20ste-eeuwse portretkunst nieuw leven in te blazen.

zaterdag 28 januari tot en met zaterdag 11 maart 2017.

Galerie Pennings, Geldropseweg 61b, Eindhoven, Nederland.

http://www.fransfranciscus.nl/lianne-jpg/