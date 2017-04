De World Photography Organisation benoemt de Belgische fotograaf Frederik Buyckx vandaag tot ‘Photographer of the Year’. De winnende fotoserie “Whiteout” is gemaakt in afgelegen gebieden in de Balkan, Scandinavië en Centraal-Azië. Tijdens de winterperiode domineren sneeuw en ijs het landschap en leven de bewoners geïsoleerd en in nauw contact met de natuur.

Zelda Cheatle, voorzitter van de juryleden, over de foto’s van Frederik Buyckx’: “Ik heb voor een serie landschappen gekozen om terug te keren naar de essentie van het kijken naar fotografie. Een landschap wordt vaak over het hoofd gezien, maar is centraal in ons bestaan. Ik hoop dat deze award veel fotografen zal inspireren om foto’s te nemen van onze geweldige leefomgeving.”

Scott Gray, de CEO van de World Photography Organisation, geeft commentaar: “Ik ben vooral trots op de selectie van Photographer of the Year van dit jaar. Ik denk dat het in veel gevallen gemakkelijk is om te choqueren. Juist datgene wat zo enorm moeilijk kan zijn, is om een gesofisticeerde elegantie te vatten, die echt zo mooi is dat het beste van het medium van fotografie naar boven brengt.”

PHOTOGRAPHER OF THE YEAR – FREDERIK BUYCKX, BELGIË

Frederik Buyckx, geboren in Antwerpen, is een freelance fotograaf voor de Belgische krant De Standaard. Bovendien is hij recent op de shortlist gezet voor de ZEISS Photography Award.

De winnende reeks “Whiteout” is geschoten in afgelegen gebieden in de Balkan, Scandinavië en Centraal-Azië waar mensen vaak geïsoleerd en in nauw contact leven met de natuur. Buyckx: “De natuur ondergaat een merkwaardige transformatie wanneer de winter komt, wanneer sneeuw en ijs het landschap beginnen te domineren en wanneer mens en dier met het extreme weer moeten omgaan. De reeks legt deze strijd tegen verdwijning onder de loep.”

WINNAARS EN FINALISTEN IN DE PROFESSIONAL-CATEGORIE

De winnaars en finalisten zijn:

Winnaar Architecture: Dongni, China

2e – Julien Chatelin, Frankrijk / 3e – Diego Mayon, Italië

Winnaar Conceptual – Sabine Cattaneo, Zwitserland

2e – Gao Peng, China / 3e – Alexander Anufriev, Russische Federatie

Winnaar Contemporary Issues – Tasneem Alsultan, Saoedi-Arabië

2e – Li Sony, China / 3e – Lorenzo Maccota, Italië

Winnaar Current Affairs & News – Alessio Romenzi, Italië

2e – Joe Raedle, Verenigde Staten / 3e – Ivor Prickett, Ierland

Winnaar Daily Life: Sandra Hoyn, Duitsland

2e – Christina Simons, IJsland / 3e – Alice Cannara Malan, Italië

Winnaar Landscape: Frederik Buyckx, België

2e – Kurt Tong, Verenigd Koninkrijk / 3e – Peter Franck, Landschap

Winnaar Natural World: Will Burrard-Lucas, Verenigd Koninkrijk

2e – Ami Vitale, Verenigde Staten / 3e – Christian Vizl, Mexico

oWinnaar Portraiture: George Mayer, Russische Federatie

2e – Romina Ressia, Argentinië / 3e – Ren shi Chen, China

Winnaar Still Life: Henry Agudelo, Colombia

2e – Shinya Masuda, Japan / 3e – Christoffer Askman, Denemarken

Winnaar Sport: Yuan Peng, China

2e – Eduard Korniyenko, Russische Federatie / 3e – Jason O’Brien, Australië

OPEN PHOTOGRAPHER OF THE YEAR – ALEXANDER VINOGRADOV, RUSLAND

Vinogradov is een amateurfotograaf woonachtig in Moskou. Zijn winnende beeld “Mathilda” is een portret van een jonge vrouw, geïnspireerd op de Franse film ‘Léon’. De foto is verkozen tot de beste enkele foto bij de Sony World Photographer Awards 2017 en heeft hierdoor de titel “Open Photographer of the Year” bemachtigd.

YOUTH PHOTOGRAPHER OF THE YEAR – KATELYN WANG, VS

De zestienjarige student Katelyn Wang uit Los Angeles, California, ontving de titel “Young Photographer of the Year”. De winnende foto “On Top of the World” is genomen door Wang toen ze boven Lake Pehoé stond in Chili’s Torres del Paine National Park.

STUDENT PHOTOGRAPHER OF THE YEAR – MICHELLE DAIANA GENTILE, ARGENTINIË

Michelle Daiana Gentile, 21 jaar oud, van Escuela de FotografíaMotivarte, won de titel Student Photographer of the Year met een verbluffende reeks genaamd “Only Hope”. De reeks bestaat uit opnames gespreid over tien dagen die ze heeft besteed met werknemers van een oude papierfabriek in Argentinië. Tijdens de prijsuitreiking in Londen nam ze Sony-apparatuur ter waarde van € 30.000 voor haar universiteit in ontvangst.

OUTSTANDING CONTRIBUTION TO PHOTOGRAPHY – MARTIN PARR

Dit jaar is aan de Britse fotograaf Martin Parr de Outstanding Contribution to Photography-prijs overhandigd. Hij wordt geprezen voor zijn unieke visuele taal en talent om de grenzen van het medium te verleggen.

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS & MARTIN PARR

Alle winnende en genomineerde beelden zijn van 21 april – 7 mei te bezichtigen in het Londense Somerset House. Tijdens dezelfde exhibitie zal tevens een selectie van niet eerder getoonde zwart-witfoto’s uit het begin van Martin Parrs carrière worden getoond.

Juryleden van de 2017 Awards

Wedstrijd Professional : Zelda Cheatle (juryvoorzitter), Curator (VK); Aida Muluneh, oprichter/bestuurder, Addis Foto Fest (Ethiopië); Allegra Cordero di Montezemolo , curator & hoofd van exhibities, Centro de la Imagen (Mexico); Denis Curti, curator en journalist (Italië) ; Russ O’Connell , beeldredacteur The Sunday Times Magazine (VK) en Françoise Callier , programmadirecteur van Angkor Photo Festival & Workshops (Frankrijk).

De Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards, dat in het leven werd geroepen door de World Photography Organisation, viert in 2017 haar 10e verjaardag en een decenniumlange samenwerking met haar hoofdsponsor Sony. De awards erkennen en belonen de allerbeste hedendaagse beelden die het laatste jaar werden vastgelegd, in vier wedstrijden – Professional, Open, Youth en Student Focus. De hoofdwinnaars van de Sony World Photography Awards 2017 worden bekendgemaakt op 20 april.