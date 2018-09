Van 4 t/m 28 oktober staat de stad Leeuwarden geheel in het teken van fotografie tijdens het FryslânPhoto Festival. Het fotofestival laat zien wat Fryslân te bieden heeft op het gebied van fotografie en geeft zowel amateur- als professionele fotografen een podium. Tijdens het festival tonen zij werk geïnspireerd op het thema ‘Wie ben ik’.

Identiteit is een actueel onderwerp, zowel in het persoonlijke leven van mensen als in de fotografie. Want bestaat er zoiets als een eigen identiteit en wordt deze bepaald door waar je woont of waar je vandaan komt? Door je geslacht of je opvoeding? En verandert je identiteit wanneer je vlucht? Door deze vragen lieten de deelnemende Friese fotografen zich inspireren. Zowel professionele fotografen als gevorderde amateurs. Hun werk is te zien tijdens de hoofdexpositie in winkelcentrum Zaailand, kloppend hart van het festival.

Op het fotofestival exposeert ook een aantal Scandinavische fotografen, wiens beelden een link hebben naar het thema ‘identiteit’. Andere bijzondere exposities kom je tegen op de speciale fotoroute door de prachtige oude binnenstad van Leeuwarden. De route voert langs een galerie, de voormalige gereedschapswinkel Auke Rauwerda en ‘skeve toren’ de Oldehove, waar door kinderen gemaakte zelfportretten getoond worden. Ook bijzonder zijn de foto’s van wijkbewoners en nieuwkomers, te zien in het Infocentrum van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Tijdens het FryslânPhoto Festival kun je ook meedoen aan activiteiten zoals meet & greets met de fotografen, Instawalks, een rondleiding bij een verzamelaar van ouderwetse camera’s en, er zijn pop-up fotostudio’s in 4 wijken waar je een gratis portret kunt laten maken.