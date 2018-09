PHOTOKINA 2018, KEULEN, DUITSLAND, 25 september 2018 -FUJIFILM Corporation (President: Kenji Sukeno) ontwikkelt een nieuw vlaggenschipmodel uitgerust met een 100 MP + beeldsensor om deel te nemen aan de GFX-serie van spiegelloze camera’s, populair bij professionele fotografen en fotografie-enthousiasten voor het gebruik ervan van FUJIFILM G Formaat beeldsensor (43,8 mm x 32,9 mm), dat is ongeveer. 1,7 maal de grootte van een 35 mm volformaat sensor.

Het nieuwe model is ’s werelds eerste middelgrote spiegelloze digitale camera met een beeldsensor met fasedetectiedekking op de gehele sensor, waardoor de contrastdetectie-autofocus beter presteert bij het volgen van een bewegend onderwerp en een grotere nauwkeurigheid bij continue autofocus. Dit model zal ook de eerste digitale camera in het middenformaat worden met een beeldstabilisatiemechanisme in het lichaam, dat beeldstabilisatiemogelijkheden biedt, ongeacht de keuze van verwisselbare lenzen en de reikwijdte van het in de hand houden van ultrahoge resolutie aanzienlijk verruimt. De camera heeft een aanzienlijk verbeterde video-opnamemogelijkheid in vergelijking met die van de huidige GFX 50S. Het is de eerste mirrorless digitale camera uitgerust met een beeldsensor met de afmeting van 43,8 mm x 32,9 mm om 4K video-opnames (4K30p) te ondersteunen.

Dit model zal naar voren komen als FUJIFILM’s camera met de hoogste prestaties die een ongeëvenaarde innovativiteit en veelzijdigheid biedt, zoals te zien is in de drie ’s werelds eerste functies, die aan alle behoeften van fotografen op een hoger niveau voldoen.

FUJIFILM G heeft een beeldsensor met een resolutie van meer dan 100 MP.

De camera is uitgerust met een 102 MP “FUJIFILM G-formaat (” G-formaat “) beeldsensor, speciaal ontwikkeld voor dit model. Het levert de hoogste beeldkwaliteit in de geschiedenis van FUJIFILM in combinatie met de “X-Processor 4” -beeldverwerkingsengine van de vierde generatie die voor FUJIFILM’s beroemde foudrukweergave en FUJINON GF-lenzen levert die ultrahoge beeldoplossende kracht bieden. Fasedetectie AF-puntdekking op de volledige sensor (circa 100% dekking) maakt een snelle en zeer nauwkeurige autofocus mogelijk, ongeacht de positie van uw onderwerp binnen het kader, waardoor het niveau van dynamische mobiliteit wordt geboden dat de huidige normen in digitale camera’s van het middenformaat trotseert.