Fujifilm komt met een meetzoeker camera met een grote 51,4 MP beeldsensor in een compacte en lichtgewicht behuizing die doet denken aan bekende middelgrote filmcamera’s die veel worden gebruikt op het gebied van straat- en documentaire fotografie.

PHOTOKINA 2018, KEULEN, DUITSLAND, 25 september 2018 -FUJIFILM Corporation (President: Kenji Sukeno) lanceert een FUJIFILM GFX 50R (GFX 50R) met mediumformaat en spiegelloze digitale camera’s, met het FUJIFILM G-formaat (gemiddeld formaat, 43,8 x 32,9 mm) beeldsensor, meet ongeveer 1,7 keer de grootte van een full-frame 35mm beeldsensor (* 1).

De GFX 50R neemt de compacte, lichtgewicht en superieure beeldkwaliteitseigenschappen van FUJIFILM’s GFX-serie digitale spiegelloze digitale camerasystemen van medium formaat over, terwijl ze ongeveer. 145 g lichter en 25 mm dunner dan de huidige FUJIFILM GFX 50S (GFX 50S). De GFX 50S heeft veel waardering gekregen van professionele fotografen in en buiten Japan sinds de lancering in januari 2017. Toch hebben veel veldfotografen die zich specialiseren in bruiloften, portretten en straatfotografie de introductie van een afstandsmeter-achtig model willen dat nog compacter en compacter is. lichtgewicht en sport gestroomlijnde bediening en uiterlijk, in de lijn van FUJIFILM’s gerenommeerde middelgrote filmcamera’s zoals GA645 (* niet meer leverbaar) en GF670 (* niet meer leverbaar). Als reactie voegt FUJIFILM de nieuwe “GFX 50R” toe aan de opstelling.

In zijn compacte en lichtgewicht behuizing heeft de GFX 50R dezelfde 51,4MP G-formaat sensor en X-Processor Pro beeldverwerkingsengine die wordt gedragen door de GFX 50S om de kleurreproductietechnologie FUJIFILM al meer dan 80 jaar te verzamelen. In combinatie met de GF Lens-serie verwisselbare lenzen die de ontwerpvisie van FUJINON-lenzen, die al vele jaren veel lof en vertrouwen ontvangen van fotografen uit de hele wereld, getrouw ervaart, levert de GFX 50R een wereld van superieure beeldkwaliteit die slechts een grootformaat systeem kan bereiken, reproduceren van de textuur, driedimensionaal gevoel en zelfs de sfeer van elke scène.