Fujifilm introduceert de EX-3 meetzoeker camera

Vandaag heeft Fujifilm in het middensegment de opvolger van de X-E2, inderdaad de X-E3, geïntroduceerd. De lichtgewicht (337 gram) spiegelloze camera werkt met verwisselbare objectieven en heeft 24 MP, 8 meer dan zijn voorganger. De videofunctie is verbeterd naar 4K .

De kleine camera, die zich vooral richt op straat- en reportagefotografen, heeft bovendien een nog beter Autofocus systeem gekregen. Hierdoor kan het 2x zo snel bewegende – en ook kleinere- onderwerpen volgen.

Ook het delen van foto’s is makkelijker gemaakt. De connectie met de Fujifilm Camera Remote App wordt nu met Bluetooth gemaakt, waardoor er minder van de batterij gevergd wordt. Het daadwerkelijke overzetten van de beelden gebeurt nog wel via Wi-Fi. Met deze toevoeging wil Fuji de drempel voor prosumers verlagen. Deze doelgroep wil graag snel beelden delen op social media, en met deze pairing optie kan dat zonder al teveel moeite.

Uniek aan het Fuji X-systeem is de retro look, die ook op de X-E3 is doorgevoerd. Draaischijven en veel fysieke knoppen zorgen voor intuïtief gebruiksgemak, naast een klassieke uitstraling. De X-E3 is in zilver en zwart verkrijgbaar, met als optie een zwart leren case. Voor de camera zijn 25 objectieven beschikbaar, variërend van 8 tot 800 mm.

De Fuji X-E3 is vanaf eind oktober verkrijgbaar voor 899 euro. Ook komt er een kit met 18-55 mm objectief, verkrijgbaar voor 1299 euro.