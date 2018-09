Fujifilm lanceert samen met Taylor Swift de ‘instax SQ6 Taylor Swift Edition’. Deze editie van de SQ6 is de nieuwste uitbreiding van de instax productlijn. Het perfecte hebbeding voor de generatie die – net zoals de zangeres – graag instant memories met analoge fotografie creëert.

De nieuwste versie van de SQ6 is ontworpen door Taylor Swift en heeft verder alles wat je van een hippe analoge camera verlangt: een selfiemodus en selfiespiegel, drie toffe flash kleurfilters en het creatieve vierkante fotoformaat. Last but not least: de camera komt met een originele Taylor Swift camerariem én filmcase. Naast de unieke camera wordt op 20 oktober ook een origineel Taylor Swift film pack uitgebracht waar eveneens haar handtekening is afgedrukt op het zwarte frame.



In Nederland is de camera vanaf 20 oktober beschikbaar bij de bekendere winkels. Naast de unieke camera is dan ook de originele ‘instax SQUARE Film Taylor Swift Edition’ beschikbaar, waar het zwarte frame wordt gesierd door de handtekening van de zangeres.

Adviesprijs:

– instax SQ6 Taylor Swift Edition camera, camerariem en filmcase 179 euro.

– instax SQUARE Film Taylor Swift Edition 12.99 euro.

Over Fujifilm instax

Met ruim 300.000 verkochte camera’s is Fujifilm’s instant photography label ‘instax’ marktleider in Nederland. Per jaar worden circa 1,5 miljoen film packs verkocht. De instax ‘familie’ bestaat uit diverse analoge camera’s, een hybride camera, printers en vele soorten film packs, variërend in kleur en formaat. Ook zijn er accessoires zoals camera cases en straps. De producten worden onder meer verkocht bij HEMA, Bol.com, Coolblue, Mediamarkt, Kameraexpress, Bijenkorf, Wehkamp en fotovakzaken. Ga naar instax.nl voor meer informatie. Houd @instax.nl op Instagram in de gaten voor de beschikbaarheid.