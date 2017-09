De FUJIFILM X-T2 is een handzame camera met maar liefst 24 Megapixels. Zoals bekend van FUJIFILM heeft deze camera ook het mooi retro design dat doet denken aan de tijd van de analoge camera’s. De FUJIFILM X-T2 is nu ook te krijgen in een “Graphite Silver Edition”. De camera is compact en zeer licht van gewicht, en biedt desondanks uitstekende prestaties.

De nieuwe 24,3Mp X-Trans CMOS III beeldsensor heeft geen optisch low-pass filter meer, die vaak werd gebruikt om moiré tegen te gaan. De Sensor is dusdanig door FUJIFILM gemodificeerd dat de kans op Moire nihil is. De X-Trans CMOS III beeldsensor heeft een grotere leessnelheid (ongeveer twee keer zo snel) waardoor continue opnamen en snelle video opnamen mogelijk worden. De X-Processor Pro is vier keer zo snel als zijn voorganger waardoor er vrijwel geen wachttijden tussen de opnamen meer voorkomen en een grotere autofocus precisie mogelijk is, vooral bij bewegende voorwerpen. Ook is het buffergeheugen toegenomen.

Het autofocus systeem werk met een zeer accurate fase detectie, waarbij bijna het hele zoekerbeeld wordt gebruikt. Ook objecten met weinig contrast worden door het autofocus systeem snel gedetecteerd. Als gezichtsherkenning wordt aanzet dan kan de camera ook het oog vinden en daarop scherpstellen, waarbij je voor zowel het linker als het rechteroog kunt kiezen. Als je wilt kunt je ook handmatig kiezen voor het autofocus veld zoals dat bij spiegelreflexcamera gebruikelijk is.

De X-T2 camera beschikt over een aantal creatieve instellingen waarmee verschillende filmsimulaties mogelijk zijn. Zo is er onder andere de Provia standaard instelling, de Velvia Vivid of de Astia Soft (allemaal simulaties van de bekende FUJIFILM negatieffilms). Uiteraard zijn er ook verschillende zwart/wit en sepia instellingen.

De X-T2 heeft als eerste camera uit de X-serie ook 4K video. Alle creatieve instellingen bij stilstaande beelden kunnen ook in de video stand gebruikt worden. Dat is uiterst handig wanneer je zeer consistente stilstaande als bewegende beelden wilt aanleveren.

De compacte, lichtgewicht body van de X-T2 is stof- en waterbestendig en werkt bij temperaturen tot -10°C. De autofocus en elektronische zoeker zijn beide substantieel verbeterd, waardoor de camera beter dan ooit in staat is een bewegend onderwerp vast te leggen bij moeilijke omstandigheden en is daardoor ook zeer geschikt voor sport- en natuurfotografie, een gebied wat voorheen als niet geschikt voor systeemcamera’s werd gezien.

De X-T2 is het nieuwe vlagschip van de X-Serie, naast de FUJIFILM X-Pro2, ’s werelds enige rangefinder-style camera met Multi Hybride Viewfinder, verschenen in maart 2016. De twee modellen bieden elk ongeëvenaarde resultaten in hun eigen tak van fotografie: de X-T2 excelleert in portret-, natuur- en sportfotografie, terwijl de X-Pro2 ideaal is voor reisfotografie, straatfotografie en discrete documentairefotografie.

Bijzonder is dat in deze compacte camera maar liefst twee SD card sloten zijn ingebouwd. Beide slots zijn compatibel met de UHS-II standaard. Je kunt kiezen voor simultaan schrijven, als backup, of voor RAW en JPG bestanden.

Nieuw: FUJIFILM brengt regelmatig FIRMWARE Updates uit die de camera voorziet van nieuwe fucties en bestaande functies en prestaties verbeterd en optimaliseerd. Eind November wordt FIRMWARE Update 3.0 verwacht voor de X-T2.