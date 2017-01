next

De Fujifilm X-T20 bouwt voort op het succes van de X-T10, met vooral betere autofocus prestaties en snellere reactietijden.

Aan de basis van de verbeteringen ligt een nieuwe APS-C 24,3MP X-Trans CMOS III sensor en de X-Processor Pro. Dit leidt onder meer tot een verbeterde ISO gevoeligheid die tot 12.800 gaat. Ook het autofocus systeem is onder handen genomen, het aantal focuspunten is verhoogd naar 91. Het midden van het beeld, ongeveer 40% van het beeldvlak waarin zich 49 focuspunten bevinden, heeft phase detection AF. Door nieuwe algoritmes te gebruiken kan de autofocus nu makkelijker scherpstellen op fijne details met weinig contrast.

De body is gemaakt van een magnesium legering en heeft nu een Drive Dial waarmee geschakeld kan worden tussen foto en video. Video wordt opgenomen in Full HD met een maximaal 59,94 fps en de camera heeft een HDMI poort en een audio-in poort voor een externe microfoon. Achterop de camera zit een 3 inch 1.04M punten tellend kantelbaar TFT LCD touchscreen. Het touchscreen kan onder andere gebruikt worden om focusgebieden of -punten te kiezen.

FUJINON XF50mmF2 R WR

Samen met de X-T20 heeft Fujifilm ook een nieuw XF50mmF2 R WR obejectief aangekondigd. Het objectief is weerbestendig gebouwd en weegt slecht 200 gram. De XF50mm heeft een 35mm equivalent van 76mm en het optische ontwerp bestaat uit 9 elementen in 7 groepen, waaronder een asferisch ED element. De Super Elektron Beam Coating moet er voor zorgen dat zowel ghosting als flare worden verminderd.

De Fujifilm X-T20 en de XF50mmF2 R WR zijn vanaf februari 2017 beschikbaar voor respectievelijk € 1.199,- en € 499,-.