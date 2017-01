De X100F is de vierde versie van de compact camera waarmee de Fujifilm X-lijn begon. De nieuwste variant heeft een nieuwe 24MP sensor en een verbeterde autofocus.

De X100F houdt nog steeds hetzelfde concept, een compact camera met een Fujinon 23mm f/2 objectief en een de hybride zoeker. Nieuw is de 24,3MP X-Trans CMOS III APS-C sensor en de X-Processor Pro beeld processor.

Het aantal autofocus punten is vergroot van 49 naar 91 en ongeveer 40% van het beeldveld is gevuld met phase detection. Samen met de mogelijkheid om nog beter scherp te stellen op lichtpunten en objecten met een laag contrast zorgt dit voor een autofocus die in 0,08 seconde scherp stelt. De opstarttijd bedraagt nu 0,5 seconde en de sluitervertraging 0,01 seconde.

De Advanced Hybrid Viewfinder die zowel een optische als elektronische zoeker heeft, beschikt over Electronic Rangefinder mode, die een kleine elektrische zoeker in de optische zoeker toont. Bij deze kleine elektronische zoeker kan nu ook ingezoomd worden. De frame rate van de elektronische zoeker is verhoogd naar 60 frames per seconde.

De achterkant van de X100F heeft een nieuw ontwerp meegekregen. Alle functieknoppen zijn verplaatst naar de rechterkant van het LCD scherm. Hierdoor kunnen gebruikers makkelijk instellingen veranderen zonder hun oog van de zoeker te hoeven halen. Ook is er een geplaatst joystick om snel autofocus punten te selecteren. Het instellen van de ISO waarden is verwerkt in de sluitertijdenknop bovenop de camera en aan de voorkant is een extra instellingenwiel gekomen.

Beide conversie objectieven die al voor de X100 beschikbaar waren hebben ook een update gekregen naar ‘mark II’ en zijn nu voorzien elektronische contacten zodat de X100F de objectieven direct herkent en de camera automatisch aanpast.

De Fujifilm X100F is vanaf 16 februari 2017 beschikbaar voor € 1.399,-.