Voor het eerst in de geschiedenis is dit jaar niet de winnaar van de World Press Photo 2017 bekend gemaakt in februari, maar zijn er zes genomineerden voor de hoofdprijs aangewezen. De winnaar wordt pas op 12 april tijdens een grote Award Show bekend gemaakt. De winnaar van de Word Press Photo zal gekozen worden uit de genomineerde enkele foto’s en uit de genomineerde Stories van elke categorie. De Award Show zal waarschijnlijk op televisiekanalen worden uitgezonden.

Ook zijn de genomineerden van de vier digitale storytelling wedstrijden bekend gemaakt. Voor deze nieuwe aanpak is gekozen om de winnaar uiteindelijk meer zichtbaarheid te geven. Las Boering tijdens de persbijeenkomst: ”Nu zal de winnaar straks veel meer aandacht krijgen en ook de fotografie als visual storytelling in het geheel. Dat is uiteindelijk ook het doel van onze organisatie. Wij laten de verhalen zien die er toe doen. Wij geloven dat visuele journalistiek niet van iets is, maar ergens over gaat. In het afgelopen jaar hebben meer dan vier miljoen mensen onze tentoonstelling gezien.”

De genomineerde zes foto’s voor de hoofdprijs zijn:

Patrick Brown, Panos Pictures, met een foto van de Rohingya Crisis

Adam Ferguson, The New York Times met een foto van Boko Haram meisje met een bomgordel

Toby Melville, Reuters met een foto van de terroristische aanval in Londen

Ivor Prickett, The New York Times met een foto van vluchtelingen na de strijd om Mosul

en dezelfde fotograaf met hetzelfde onderwerp (hij is dus 2x genomineerd, de jury weet niet van welke fotograaf een foto is)

Ronaldo Schemidt, Agence France-Presse, met een foto van de crisis in Venezuela.

Ivor Prickett als de kandidaad

Als het de bedoeling is om discussie los te weken over wie uiteindelijk de winnaar gaat worden van de World Press Photo van het afgelopen jaar, dan geef ik mijn voorkeur aan de foto uit Mosul van de Ierse fotograaf Ivor Prickett. Het is de foto van een rij vluchtelingen die op hulp staan te wachten. Je ziet een rij mensen op de voorgrond, vooral veel geheel gesluierde vrouwen. In het midden van de rij zie je een klein meisje, te jong om haar gezicht te hoeven bedekken. Daarom is zij de enige van wie wij een glimp van haar emoties kunnen zien. Vol angst van de gebeurtenissen klampt zij zich aan waarschijnlijk haar moeder vast, wachtend op een onzekere toekomst. Op de achtergrond zie we nog een andere rij waardoor de urgentie van de situatie in een echo terugkomt. Deze foto heeft alles om een winnende foto te worden. Emotie, voldoende context, meerdere lagen (de kleding), uitstekende compositie, en de historische context (Mosul was het laatste bolwerk van de IS). De andere foto van dezelfde fotograaf heeft dat allemaal net niet. Wel de context, wel de emoties, maar teveel een hard core nieuwsfoto, te rommelige compositie en een gebrek aan identificatie met iemand op de foto. Het gebrek aan identificatie komt op alle andere foto’s ook voor. Ze zijn uiteraard allemaal potentiële winnaars. De foto van Patrick Brown van de Rohingya Crisis, kinder lijkjes onder rood plastic en groen plastic, is zwaar en onaangenaam om naar te kijken (hetgeen geen diskwalificatie is van de foto maar van de manier van opbaren van de verdronkenen), maar mist de identificatie. De foto van Adam Ferguson is een potentiële tweede winnaar. Een foto van Aisha, een kind dat is gekidnapt door Boko Haram. Mysterieus, esthetisch, en diep tragisch. De andere foto’s, die van Toby Melville over de Londense terroristische aanval en die van Ronaldo Schemidt hebben wat mij betreft te veel van het old school fotojournalistiek gehalte. Veel moment, grote impact, maar net niet de verhalende diepte van de foto van Ivor Prickett.

Nieuwe categorie

In elke sub categorie zijn er dit jaar fotografen genomineerd. In de categorie Stories zijn genomineerd Banned Beauty van Heba Khamis, Egypte, White Rage – Usa, Espen Rasmussen, VG, Norway en Feeding China George Steinmetz, National Geographic USA.

Er is een nieuwe categorie ENVIRONMENT waarin nieuwsfotografie over de invloed van de mens op het milieu wordt uitgelicht. In de afdeling stories ENVIRONMENT is Kadir van Lohuizen met zijn serie Wasteland genomineerd. Naast hem Daniel Beltrá met de serie Amazon: Paradise Threatened en Luca Locatelli voor National Geographic met de serie Hunger Solutions.

De juryvoorzitter dit jaar was Magdalena Herrera, France, directeur van de afdeling fotografie Geo France. Zij vertelde dat de jurering een grote team ervaring was, met mensen van zoveel verschillende achtergronden. “Soms veranderden we onze mening, maar we kwamen uiteindelijk altijd weer bij elkaar uit.” Het waren geen overbodige woorden sinds de verdeelde meningen in de jury van het afgelopen jaar.

Digital Storytelling

De World Press Photo Digital Storytelling beloont producties die de beste vorm van digitale storytelling hanteert die nu mogelijk is in de steeds veranderende media-technieken. Nu doen bijvoorbeeld drones in hun intrede maar ook 3-d animaties binnen de videoproducties. Deze relatief nieuwe afdeling werd in 2011 in het leven geroepen en werd in 2016 omgedoopt tot Digital Storytelling Contest. Bij deze afdeling zijn vier categorieën genomineerd. Bij de Immersive Storytelling werd onder andere Sin Luz genomineerd, over de uitval van elektriciteit in Puerto Rico. Bij de Innovative Storytelling werd vanochtend de film Finding Home getoond over een baby van de Syrische vluchtelingen. Bij Long Form is onder andere I have a message for you genomineerd. En bij de Short Form Duterte’s Hell, over de president van de Filipijnen.

Ook is er nog een FotoEvidence Book Award, een prijs voor het beste fotoboek op het gebied van fotojournalistiek. De winnaar is dit keer het boek Standing Strong van Josué Rivas. Het boek gaat over de inheemse bevolking van de Turtke eilanden. Deze prijs is een onafhankelijke prijs die is geïncorporeerd in de WPP.

Relevante informatie is te zien op: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2018