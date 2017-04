Heb je apparatuur die het grootste deel van het jaar ongebruikt in de kast blijft liggen? Wellicht is Gearbooker dan een uitkomst. Dit deelplatform à la Airbnb (woningen), Snappcar (auto’s) en Peerby (huishoudelijke apparaten) geeft fotografen en creatievelingen de kans om apparatuur te verhuren.

Initiatiefnemer is Jonathan Stranders. “Gearbooker is een platform waarop fotografen en andere creatieven onderling hun apparatuur kunnen verhuren. Denk hierbij aan camera’s, lenzen, studio- en lichtuitrusting maar ook items op het gebied van audio, gaming en virtual/augmented reality. Als het even kan inclusief een passende verzekering voor het geval van calamiteiten.”

Deeleconomie

Stranders speelde al langer met het idee voor het deelplatform. “Ik ben fan van de deeleconomie en platforms die dit mogelijk maken. Als ondernemer ben ik al een tijdje bezig met het ontwikkelen van software voor fotografen. Dit platform komt hieruit voort.”

Verzekeren

Volgens Stranders bestaat er onder fotografen interesse voor een dergelijk platform. “Vorig jaar hebben we tijdens een aantal beurzen het idee voorgelegd aan fotografen. Zij reageerden enthousiast. De enige twijfels die mensen hadden betrof de verzekering van de apparatuur. Dat hebben we als eerste opgepakt. We hebben een verzekeraar gevonden, thuis in het verzekeren van apparatuur, die zich bij het platform heeft aangesloten.”

Touwtjes in handen

“Het gaat als volgt in z’n werk. Een fotograaf die zijn apparatuur wil verhuren, maakt een account op het platform. Als zich een huurder meldt, krijgt de verhuurder daarvan bericht. De verhuurder heeft vervolgens de touwtjes in handen. Wanneer deze de huurder niet ziet zitten of de zaak niet vertrouwt, dan gaat de verhuur niet door. In het platform zijn een aantal opties gebouwd die helpen het onderlinge vertrouwen te vergroten. Denk aan reviews van huurder en verhuurder en een koppeling met social media accounts. Ook kunnen we ID bewijzen checken. Mocht er toch schade ontstaan, dan is men netjes verzekerd. Er wordt uitgekeerd aan de hand van vervangingswaarde.”

Rekenvoorbeeld

Op de website staat een rekenvoorbeeld. Bij apparatuur met een waarde van 3 duizend euro dat 5 keer maand wordt verhuurd, zou men jaarlijks zo’n 2500 euro kunnen verdienen. In hoeverre is dit een realistisch voorbeeld? “Dat ligt er natuurlijk aan hoeveel interesse er is voor je apparatuur, maar dat is inderdaad mogelijk. Via de rekentool op de website kunnen mensen berekenen wat ze met de verhuur kunnen verdienen.”

Verdienmodel

Voor elke verhuur ontvangt het platform 15 procent. “Stel iemand verhuurt een lens voor 100 euro. De huurder betaalt dan 100 euro plus een aantal euro voor de verzekering. De verhuurder ontvangt 85 euro en 15 euro gaat naar het platform.”

Transport

Het platform richt zich in eerste instantie op Nederland, maar de wens bestaat om het platform verder uit te breiden. “We kijken ook naar andere onderdelen die we kunnen toevoegen. Een voorbeeld is transport. Dan zijn huurders niet meer afhankelijk van het aanbod in hun regio.” Meer informatie: www.gearbooker.com.