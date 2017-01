Prachtige vergezichten, zwart-wit beelden die ontzag voor de natuur en een gevoel van rust en sereniteit oproepen. De beelden zijn gemaakt op de eilanden van Indonesië. Fotograaf Hengki Koentjoro hoeft niet ver te zoeken voor deze schatten. “Indonesië is de grootste archipel op aarde en bestaat uit meer dan 13000 eilanden. We hebben prachtige kustlijnen en indrukwekkende bergen.”

Zijn eerste camera kreeg hij toen hij 11 jaar was. “Het was een Kodak compact camera. Ik maakte daarmee vooral foto’s van huiselijke taferelen, activiteiten in ons huis, familieleden en huisdieren. Het fotograferen vond ik geweldig. Het was zo’n nieuwe techniek voor me, waar ik op jonge leeftijd mee in aanraking kwam. Ik vond het idee om momenten te kunnen bevriezen voor later heel interessant.”

Enige keus

“In die tijd, het was 1974, was het ontwikkelen van kleurenfilmpjes duur en lastig. Zwart-wit was dus de enige keus. Ik heb jaren alleen maar zwart-wit geschoten. In al die jaren heb ik een goede blik voor zwart-wit fotografie ontwikkeld.”

Hij heeft een voorliefde voor zwart-wit. “Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam ik in aanraking met het werk van Ansel Adams. Ik raakte gefascineerd door de manier waarop hij speelde met de verschillende schakeringen en dynamiek van zwart-witfotografie. Ik was meteen verkocht.”

Meester in fine art

De foto’s van Hengki brengen een gevoel van rust over. Hoe heeft hij zijn stijl ontwikkeld? “Gaandeweg mijn carrière heb ik mijn stijl verbeterd. Dat gebeurde onder invloed van Michael Kenna, een meester in de minimalistische fine art fotografie. Hij heeft me geleerd meer aandacht te besteden aan de compositie en te spelen met de negatieve ruimte om zo het gevoel van ‘less is more’ in mijn foto’s te bewerkstelligen. Bijna alles wat hij fotografeert, heeft een Zen kwaliteit. Met mijn foto’s wil ik de schoonheid van de natuur laten zien, maar dan wel in een zwart-wit.”

“Fotografie is een manier om je te uiten. Elke foto die je maakt moet een weerspiegeling zijn van je karakter. Je bent wat je fotografeert. Mijn ziel zit vol met liefde voor de natuur.” Het fotograferen geeft hem een gevoel van rust. De keuze voor analoge fotografie draagt daaraan bij. “Het brengt me in een staat van mindfulness, het is bijna een soort meditatie.”

Juiste moment

Zoeken naar geschikte fotolocaties hoeft Hengki niet. “Ik ga naar populaire toeristenlocaties en dan is het een kwestie van de juiste hoek en de juiste tijd kiezen. De factor geluk speelt een rol. Al geldt: hoe je meer op zoek bent naar de juiste foto, hoe groter de kans dat je hem vindt.”

Waddeneilanden

Ondanks een veelheid aan geschikte locaties in zijn eigen land, ziet hij ook mogelijkheden in het buitenland. In Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. “Ik zou graag de Waddeneilanden verkennen. Het Duitse Amrun eiland trekt me, evenals het duingebied van Texel. De duinen zijn uitermate geschikt voor kustfoto’s gemaakt met een lange sluitertijd. Daarmee kan ik precies de sfeer creëren waar ik naar op zoek ben: rust en sereniteit.”

Onlangs is een boek van Hengki verschenen: Refined Eyes. Het boek is ontstaan in samenwerking met Duncan Meeder van de Leica winkel in Lisse. Meer informatie: www.hengki-koentjoro.com.