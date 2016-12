Met #selfieless wil Canon mensen inspireren een goede daad te verrichten voor een ander. Door deze daad vast te leggen en te delen op social media met #selfieless kunnen ook anderen worden geïnspireerd. Bovendien kun je vrienden nomineren om zich in te spannen. Een actie die helemaal past bij de kerstgedachte.

In een wereld waarin we miljoenen selfies per dag maken, draait het bij #selfieless allemaal om het belang en de gedachte van onbaatzuchtige hulpvaardigheid tijdens de feestdagen, een periode waarin we iets voor een ander kunnen doen. Daarom doneerde Canon zelf een miljoen euro aan het Rode Kruis – een hulporganisatie die al decennialang klaarstaat voor mensen in nood.

Goede daden

Inmiddels zetten velen zich in voor de actie. Zo fotografeerde Ilvy Njiokiktjien belangeloos dementerende ouderen met hun geliefden en naasten. Rutger Geerling veilde zijn EOS-1D X camera na jaren trouwe dienst in het fotograferen van ‘s werelds grootste dancefeesten. Ook verrichten medewerkers van Canon hun eigen goede daden: van inzamelingsacties voor verschillende projecten voor kinderen in Zuid Afrika, tot het in samenwerking met Museum Hilversum organiseren van een veiling van foto’s gemaakt door BN’ers tijdens het tv-programma ‘Het Perfecte Plaatje’. De opbrengst van de veiling, € 12300,-, komt ten goede aan het Ready2Help-project van het Nederlandse Rode Kruis.

Hoe werkt het?

Meedoen met #selfieless is heel eenvoudig. Het begint met een goede daad, bijvoorbeeld de boodschappentas van je oma dragen of babysitten bij vrienden zodat zij een vrije avond hebben. Maak van je goede daad een foto en plaats die op social media met #selfieless. Vervolgens nomineer je drie vrienden om ook een goede daad te doen. Meer weten over #selfieless? Kijk op www.canon.nl/selfieless.