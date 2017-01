Op donderdag 26 januari gaat Greetings from Aleppo, de nieuwste korte film van de Syrische fotograaf Issa Touma, in wereldpremière op het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Greetings from Aleppo is een aaneenschakeling van ontmoetingen met mensen in het door oorlogsgeweld geteisterde Aleppo. Het is de tweede documentaire van Touma’s hand geproduceerd in samenwerking met de jonge Nederlandse filmmakers Floor van der Meulen en Thomas Vroege. De film wordt tijdens het IFFR vier keer vertoond.

Over Greetings from Aleppo

Greetings from Aleppo is een hommage aan de veerkracht van mensen die – soms tot in het absurde – proberen zo normaal mogelijk door te leven. Het geldt voor de liefhebbers van klassieke auto’s die met hun perfect onderhouden bolides door de her en der verwoeste straten rijden en het geldt voor de meisjes die zich vrolijk maken over de wijze waarop media verslag doen over de situatie in hun stad.

De beelden werden gemaakt door de uit Aleppo afkomstige fotograaf Issa Touma in de periode 2015-2016. Touma woont sinds eind 2014 in het buitenland maar reist met regelmaat terug naar het westelijk deel van de stad, dat in handen is van regeringstroepen. Hij keert terug om een niet ontplofte bom in het ouderlijk appartement op te ruimen en gaat op bezoek bij bevriende kunstenaars om met hun werk een verkooptentoonstelling te organiseren in Singapore.

Vervolg op succesvolle film 9 Days – From My Window in Aleppo

Greetings from Aleppo is door Issa Touma gemaakt met Floor van der Meulen en Thomas Vroege (die tekenden voor regie en montage). Het is de tweede samenwerking tussen het drietal: in 2015 maakten Touma, Vroege en Van der Meulen 9 Days – From My Window in Aleppo. Filmend vanuit het raam van zijn appartement in het historische centrum van de stad filmde Touma hoe de opstand tegen het Assad-regime in negen dagen gestolen werd door de jihadisten. Nadat de film op de kop af een jaar voor het eerst in Nederland werd vertoond op het IFFR, is