Hellenic/Nostalgic is de eerste solo-expositie van Kim de Molenaer. De expositie bestaat uit drie verschillende series, allen gemaakt in Griekenland. “In België had ik het gevoel dat ik niet de foto’s kon maken die ik wilde. In Griekenland kan dat wel. Al had het ook ergens anders kunnen zijn, ik ben daar toevallig verzeild geraakt. De combinatie tussen natuur, stad en land trekt me. Inmiddels heb ik er een klein huisje met een tuin.” Elke zomer verblijft hij twee tot drie maanden in het land.

Griekenland is de gemene deler, de onderwerpen van de series verschillen. De eerste gaat over het strand. “Bij het strand denken mensen direct aan een aantal dingen: zand, zee, mensen. Ik heb geprobeerd deze elementen net iets anders te laten zien. Een voorbeeld is een strand op het eiland Mylos. Daar heb je witte rotspartijen, die uit het niets lijken te ontstaan. Die witte rotsen doen denken aan een vreemdsoortig maanlandschap. Een ander voorbeeld is een strand op Kreta. Het strand bevindt zich daar in een scheur in de aarde, ontstaan door een aardbeving. Binnen die scheur zijn allemaal mensen gepropt. De foto’s in deze serie zijn gemaakt met een grootformaat camera met grote negatieven van 10×12,5 cm. Dankzij het grote negatief is er veel detailweergave, heel mooi op een grote afdruk van zo’n overzichtsfoto.”

Perfecte lichaam

Een tweede serie omvat portretten. Te zien zijn atleten en dansers, mensen met een mooi lichaam. “In mijn foto’s probeer ik het perfecte lichaam te portretteren, net als men deed ten tijde van de Griekse Oudheid.” Een deel van de foto’s is in zijn eigen tuin gemaakt. “Ik heb de foto’s zoveel mogelijk ’s ochtends vroeg gemaakt, met prachtig ochtendlicht.”

Griekse mythologie

In de derde serie komt de Griekse oudheid en de Griekse mythologie terug. Wederom heeft De Molenaer voor ‘mooie’ mensen gekozen, die figureren in een moderne weergave van de eeuwenoude mythologie. “Ik heb bijvoorbeeld een man op een rots gefotografeerd met een witte bal boven zijn hoofd. Een verwijzing naar Atlas met de wereldbol. Ook heb ik Aphrodite gefotografeerd: een mooie vrouw die langzaam uit het water komt.”

Solo-expositie

De tijd is nu rijp voor een eerste solo-expositie. “Dat vond tenminste ook de galerie waar ik nu drie jaar aan verbonden ben. Ik ben nu tien jaar bezig als fotograaf.” Naast fotograaf, is De Molenaer lange tijd assistent geweest van de Belgische fotograaf Marc Lagrange. “Sinds zijn overlijden in 2015 werk ik voor de studio om zijn werk levend te houden. De invloed van Lavrange is vooral onbewust geweest. Deze invloed vind je terug in de keuze voor analoog, voor de apparatuur en in de modellen.”

Hellenic/Nostalgic is vanaf 26 januari te zien in Galerie Van Campen en Rochtus in Antwerpen. De bijna 40 werken zijn daar te bezichtigen tot 5 maart 2017. Meer informatie: www.kimdemolenaer.be, www.facebook.com/demolenaer, Instagram: @kimdemolenaer.