Fotograaf Paul Breuker steekt dagelijks de Waal over, om van zijn huis in Lent naar zijn kantoor in Nijmegen te gaan. Terwijl hij de brug oversteekt, varen enorme schepen onder hem door. Op een dag werpt hij een blik naar beneden en wordt hij getroffen door de onverwachte schoonheid van de schepen met hun lading. “De terloopsheid van dit project vind ik heel bijzonder. Deze serie is bijna per ongeluk ontstaan.” Het resultaat is te zien in Take me to the River.

“Ik woon in Lent, vroeger een agrarisch dorp, maar tegenwoordig een stadsdeel van Nijmegen. Elke dag ga ik met de fiets naar mijn kantoor in Nijmegen. Daarvoor moet ik de Waal oversteken. Dat kan via een aantal bruggen. Op een gegeven moment heb ik een keer een foto gemaakt vanaf de brug. Ik had daarbij ingezoomd op de scheepslading. Toen ik die foto later op kantoor bekeek, gaf dat een schokeffect. Ik was verrast door de schoonheid van het beeld, iets waar ik tot dan toe geen weet van had. Ik heb voor mijzelf een nieuwe manier van kijken naar schepen ontdekt.”

Passerende schepen

De foto smaakt naar meer en Breuker maakt dan ook vaker foto’s van passerende schepen. “In het begin stapte ik af als er net een boot aan kwam. Vervolgens ging ik ook op de schepen staan wachten. Dat is nog best spannend. Wanneer de boot me tegemoet vaart, kan ik aardig inschatten op welk punt ik moet gaan staan. Maar als het schip me van achter nadert, is dit veel lastiger.”

De fotograaf heeft inmiddels een oog ontwikkeld voor schepen. “Inmiddels kan ik redelijk inschatten wat ze vervoeren. De meeste verschepen steenkool. Bij andere is de lading afgedekt, dan zit er bijvoorbeeld graan in. Soms zijn de ruimen maar met een klein laagje gevuld, zoals bij ijzererts. Dat heeft te maken met het soortelijk gewicht van de lading.”

In de winter maakt hij niet veel foto’s vanaf de brug – dan is het te koud om te staan wachten. In het voorjaar en zomer gaat hij verder met de serie. “Ik heb al aardig wat foto’s, maar wil mijn verzameling nog wat verder uitbreiden. Zo wil ik graag nog een aantal foto’s maken met schepen vol schroot.”

Voorbedachte rade

Mooi aan dit project vindt Breuker de terloopsheid. “Het is zonder voorbedachte rade gemaakt, puur vanuit de passie voor de fotografie. Een manier om jezelf te verwonderen. Dat is bij dit project gelukt. Vaak vind ik dat bij andere fotografen hun beste werk, werk dat zonder winstbejag is gemaakt. Voor de serie is veel belangstelling. Het heeft al in De Standaard gestaan en verschijnt tevens in de Volkskrant. Ook komt er een expositie in Nijmegen.”

‘Take me to the River’ maakt deel uit van een andere serie, Ode aan Lent, sinds 2006 de woonplaats van Breuker. “Lent is de afgelopen tien jaar enorm veranderd: van agrarisch dorpje in een stadsdeel van Nijmegen. Oude Lentenaren zagen deze veranderingen met lede ogen aan. Terwijl het voor het dorp zelf de redding is geweest: dat had te kampen met leegloop en vergrijzing. Met de nieuwbouw komen jonge gezinnen naar Lent.”

Verbinding

“In mijn project wil ik zorgen voor een verbinding tussen de oude Lentenaren en de nieuwe Lentenaren (‘import’). Dat doe ik door middel van een fotografisch onderzoek. Mijn plan is om portretten te maken en foto’s van gezinnen en gezelschappen, zoals de fanfare en het koor. De meer algemene foto’s van Lent komen in centrale ruimtes. De portretten wil ik laten zien bij mensen thuis. Een oud-Lentenaar krijgt een portret van een nieuwe bewoner in zijn huis en vice versa. Dan kunnen ze hun eigen portret bij iemand anders thuis bekijken. Zo komen ze met elkaar in contact.”

Naast nieuwbouw moest Lent ook omgaan met de veranderingen die voortkwamen uit het project ‘Ruimte voor de Waal’. Door de dijk te verleggen en een nevengeul te graven is een rivierpark ontstaan, met het eiland ‘Veur Lent’. “De oud-Lentenaren zijn gemiddeld al redelijk op leeftijd. Die zagen hun hele dorp al naar de knoppen gaan. Voor hen was het lastig om die veranderingen voor zich te zien. De bewoners zijn inmiddels blij met het resultaat en trots op hun dorp.”

Fotoboek

In de zomer wil Breuker met het project aan de slag. “Ik heb al een aantal subsidieaanvragen gedaan. Naast de expositie komt er tevens een fotoboek uit.” Meer informatie: www.paulbreuker.nl.