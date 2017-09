In 2016 ontving de in Zweden wonende beeldend kunstenaar Hans Biezen (1947) van het Mondriaan Fonds een werkbijdrage voor bewezen talent. Vanaf 16 september is ter ere van zijn 70ste verjaardag een grote solo-expositie te zien in de voormalige meubelzaak Pennings, waar hij in 1979 als eerste exposeerde in de door Harry Pennings opgerichte fotogalerie. In de expositie NIEUWE RUIMTE ANOTHER SPACE toont hij 32 recente fotowerken (van de afgelopen drie jaar), installaties en objecten. Speciaal voor deze expositie bouwt hij vijf installaties, die hij gebouwtjes (of in het Zweeds ‘torp’) noemt. Vrijdag 15 september vindt van 17 tot 19 uur de opening plaats.

Unikaten

“Deze gebouwtjes kunnen een associatie oproepen of zelfs een gelijkenis hebben met een fotografisch werk elders in de tentoonstelling. Niet als een verklaring, maar als een verschuiving van het fotografische beeld naar de werkelijkheid. Het zijn gebouwtjes die te groot zijn om maquette genoemd te worden, maar te klein om in te vertoeven. In ieder gebouwtje is een eigen ‘kleine’ tentoonstelling ingericht. Variërend van nieuw werk tot bestaand werk uit de jaren zeventig.” De getoonde objecten hebben eveneens een relatie met de foto’s. De foto’s, installaties en objecten zijn allen unikaten.

Conceptueel

Hans Biezen begon rond 1970 met straatfotografie. Daarna is hij meer conceptueel gaan werken. Daarmee is hij een van de eerste beeldend kunstenaars die fotografie als medium gebruikten. De series Foto’s van Jet, Dagboekfoto’s en Datumfoto’s zijn veel te zien geweest in musea en andere locaties in Nederland, België en Duitsland, zoals enkele jaren geleden nog in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Na verloop van tijd is hij zich meer gaan richten op licht en ruimte. Biezen, die lange tijd deel uit maakte van de kunstscene in Eindhoven en in die periode diverse boekjes maakte, verhuisde in 1995 naar Zweden. Hans Biezen heeft regelmatig bij Galerie Pennings geëxposeerd: in 1979, 1995, 1998, 2005 en in 2014 met de tentoonstelling ‘Liefst geen misverstand’.

BACK IN TIME

Tijdens de opening wordt het nieuwe boek ‘BACK IN TIME’ gepresenteerd. Daarin een overzicht van het werk van Hans Biezen van 2016-1969. Het boek is handgemaakt door Biezen zelf en bevat 144 pagina’s met 250 foto’s in kleur en zwartwit. (A4-formaat, ingebonden, hard cover, € 35,-).

Noortje Haegens

Naast werk van Hans Biezen, is tevens de expo ‘Flow’ te zien, met werk van Noortje Haegens. Haar werk gaat over onthaasten. Tijdens lange, solitaire wandelingen zoekt zij de rust in de natuur en maakt zij opnamen die later verwerkt worden tot videokunst en filmstills. Het lopen is voor Noortje Haegens de beste methode om ‘In Flow’ te komen, om grip te krijgen op de omgeving. “Door ons jachtige bestaan is verbondenheid met de natuur van essentieel belang. Mijn werk komt voort uit enthousiasme en bewondering voor de schoonheid van het landschap. Maar ook vanuit bezorgdheid om de toekomst. Mensen hebben zich steeds meer losgemaakt van hun omgeving. Steeds meer mensen verliezen hun emotionele verbondenheid met de ruimte. Om te kunnen genieten van de rijkdom van natuur en landschap, is rust, stilte en aandacht nodig.” Kenmerkend voor haar werk is de verstilling en het contemplatieve karakter.

AG-Kunstprijs

Noortje Haegens, geboren in Eindhoven, woont en werkt in Breda. Na SintLucas in Boxtel volgde zij de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. In 2015 werd zij genomineerd voor de AG-Kunstprijs. Zij exposeerde eerder bij Galerie Pennings in 2014.

Openingstijden

Beide exposities zijn te zien van zaterdag 16 september t/m zaterdag 28 oktober 2017. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 13 tot 17.30 uur en op afspraak. Tijdens de Dutch Design Week (24 t/m 28 oktober) is de galerie geopend van 12 tot 18 uur.