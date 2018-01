Prachtige beelden, geschoten in de diepte van het water van Harry Fayt zijn tijdens zijn eerste solotentoonstelling in Amsterdam te zien bij VondelCS.

Harry laat zich in zijn werk inspireren door de schoonheid van de vrouw in combinatie met het thema water. Vooral de originaliteit en de soms surrealistische decors in zijn werken trekken veel aandacht. Harry’s werk is internationaal al opgemerkt door de kunstwereld, galerieën en verzamelaars. Met zijn unieke stijl trekt hij wereldwijd gerenommeerde magazines, bloggers en merken aan. In 2017 was hij een van de genomineerden op de lijst Artists to Watch 2017 en won hij de gouden medaille 2017 tijdens Trierenberg Super Circuit, the world largest photo art contest.

Over Harry Fayt

Voormalig studiofotograaf, Harry Fayt (Luik, België) was vanaf jongs af gefascineerd door de schoonheid van de vrouw en de manier waarop je deze kunt afbeelden. Jarenlang was hij voornamelijk modefotograaf, tot enkele jaren geleden de onderwaterfotografie op zijn pad kwam.

In 2011 besloot hij definitief het roer om te gooien en de onderwaterwereld in te duiken. Hij ontwikkelde zich in de loop van de jaren van onderwatermodefotograaf voor verschillende brands tot fine-art onderwaterfotograaf. Sindsdien is Harry Fayt veelvuldig bezig met esthetisch onderzoek in combinatie met het thema water.

Harry gaat ervan uit, dat wat boven water mogelijk is, ook onderwater gerealiseerd kan worden. De problematiek die hij ondervindt bij de uitvoering van zijn ideeën, is zijn grote uitdaging. Een nooit eindigend experiment die zijn foto’s laten evolueren in beelden en die steeds interessanter en boeiender worden voor de kijker. Harry Fayt voelt zich als MacGyver, altijd op ontdekkingstocht en oplossingen bedenkend voor zijn onuitputtelijke ideeën.

Praktische informatie:

10 februari t/m 9 maart 2018

Dagelijks van 09:30 – 18:00 uur

VondelCS

Vondelpark 3 in Amsterdam

www.harryfayt.com

www.sidoine.fr

Harry Fayt is ambassadeur van het merk ChromaLuxe. ChromaLuxe is een merknaam van een product dat gemaakt is door Universal Woods. Het merk staat voor helderheid en levendigheid van foto’s op bedrukte materialen. Bij een ChromaLuxe product wordt door middel van sublimatie de inkt toegediend in de gecoate oppervlakte. Deze coatingslaag maakt het verschil. De coatingslaag zorgt namelijk voor de scherpte, glans en diepte werking.