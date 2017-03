Met groot genoegen maakt de Hasselblad Foundation bekend dat zij de Hasselblad Foundation International Award voor fotografie (SEK 1.000.000, ca. EUR 100.000) dit jaar toekent aan de Nederlandse fotografe Rineke Dijkstra

De prijs zal op 9 oktober 2017 worden uitgereikt tijdens een ceremonie in Gothenburg. Op 10 oktober zal er ter ere van Rineke Dijkstra een symposium plaatsvinden, gevolgd door de opening van een tentoonstelling van haar werk in het Hasselblad Center. Ook wordt bij deze gelegenheid een nieuw boek over haar werk gepresenteerd.

De stichting over Rineke Dijkstra:

Sinds het begin van haar carrière, aan het begin van de jaren negentig, heeft Rineke Dijkstra zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste kunstenaars op het gebied van de portretfotografie. In Dijkstra‘s foto‘s speelt het thema van identiteit steeds een belangrijke rol, telkens opnieuw slaagt ze erin haar onderwerpen te vangen op momenten van grote complexiteit of kwetsbaarheid. Dijkstra werkt vooral in series en haar werk toont haar modellen met een intimiteit en emotionele kracht die naadloos aansluit bij de rijke traditie van de zeventiende-eeuwse Nederlandse portretkunst. In haar videowerken, die ze maakt sinds het midden van de jaren negentig, gebruikt Dijkstra steeds een vast camerastandpunt, waardoor haar video‘s doen denken aan bewegende foto’s. Door deze vorm en benadering van het medium trekt Dijkstra de grens tussen stilstaand en bewegend beeld krachtig in twijfel.

De jury

De Hasselblad Award jury die Rineke Dijkstra heeft voorgedragen aan de directie van de Hasselblad Foundation bestond uit:

Duncan Forbes, voorzitter, Curator en schrijver in Londen en Los Angeles en als onderzoeker tijdelijk verbonden aan het Institute for Modern and Contemporary Culture, University of Westminster, Londen

Jennifer Blessing, Senior curator voor fotografie, Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Simon Njami, Curator en schrijver, Parijs

Esther Ruelfs, Hoofd van de afdeling Photography and New Media, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Mark Sealy, Curator en directeur, Autograph ABP, Londen

“De foto’s en video‘s van Rineke Dijkstra laten op briljante wijze zien hoe rijk en complex fotoportretten kunnen zijn. Dijkstra‘s foto‘s vormen een belichaming van de tijd waarin ze zijn gemaakt, verhouden zich tot de geschiedenis, tonen de wisselwerking tussen model, fotograaf en toeschouwer en benadrukken de kracht waarmee een persoonlijkheid door middel van fotografie kan worden getoond. In een tijd waarin portretten steeds meer zijn vervallen tot verbeeldingen van narcisme en vluchtige roem, laat Rineke Dijkstra zien dat het kijken naar portretten mensen ook op een krachtige manier kan verbinden“, aldus Duncan Forbes, voorzitter van de jury voor de Hasselblad Award 2017.

“Rineke Dijkstra heeft een indrukwekkend oeuvre opgebouwd dat uitsluitend draait om portretten. Haar intensieve studies naar de transformatie van jongeren naar volwassenheid zijn adembenemend. We zijn er bovendien trots op dat Rineke Dijkstra de eerste Nederlandse winnaar is van de Hasselblad Award,“ verklaart Christina Backman, Managing Director van de Hasselblad Foundation.