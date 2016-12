next

Hasselblad kondigt vandaag de X1D aan, een mirrorless middenformaat camera. De nieuwe X1D heeft een 50MP CMOS sensor en met het slanke, strakke en minimalistische design, weegt de camera minder dan de helft van een conventionele digitale middenformaat camera.

De handgemaakte Hasselblad X1D is opgebouwd rond een 50MP CMOS sensor die 43,8 x 32,9mm meet. De ISO gevoeligheid loopt van 100 tot 25600 en de camera levert beelden van 8272 x 6200 pixels met 16 bit kleurdiepte en een dynamisch bereik van 14 stops. Het touchdisplay achterop de camera is een 3 inch TFT scherm van 920k pixels en de XGA electronische zoeker heeft een resolutie van 2,36 megapixels.

Net als het iconische Hasselblad V-systeem, combineert de X1D draagbaarheid met de uitstekende optische kwaliteit. Dankzij het mirrorless ontwerp is de handzame camera 150 x 98 x 71mm groot en weegt slechts 725 gram. De robuuste buitenkant is stof- en weerbestendig en met Full-HD (1920x1080P) video mogelijkheid, dual SD card slots, standaard ingebouwde Wi-Fi en GPS, is de X1D een betrouwbare partner en ideale reisgenoot.

Voor de X1D camera is een geheel nieuwe XCD lijn van speciale autofocus objectieven ontwikkeld. Bij de introductie van de X1D camera zullen eerst XCD objectieven met een vaste brandpuntsafstand van 45mm f/3,5 en 90mm f/3,2 beschikbaar komen. Met deze lijn objectieven zijn sluitertijden van 60 minuten tot 1/2000 seconde mogelijk. Via een speciale Hasselblad adapter kunnen straks ook alle 12 objectieven van het H-Systeem op de nieuwe X1D gebruikt worden, waardoor de X1D camera direct een volwaardig systeem wordt met uitgebreide mogelijkheden voor zowel nieuwe als bestaande Hasselblad gebruikers.