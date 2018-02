Morgen opent de tweede editie van Haute Photographie, de fotobeurs voor kunstfotografie, in het leven geroepen door Roy Kahmann van de Kahmann galerie en uitgever van Gup magazine. Haute Photographie huist in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam, van 8 tot 11 februari.

Het is duidelijk te zien dat de fotografie als kunst een steeds grotere plaats in de wereld van de fotografie inneemt. Wordt het voor fotojournalisten een steeds moeilijker bron van inkomen, de kunstfotografen gaan er op vooruit. Ook de galeriehouders die ik sprak tijdens de persbezichtiging van de beurs spraken van een langzame maar gestage groei van de verkoop. Er komt een steeds groter groep van fotografie liefhebbers die foto’s aankopen, hetzij puur voor het persoonlijke genot van een mooie afdruk, hetzij als belegging in de kunst.

In tegenstelling tot Unseen is Haute Photographie overzichtelijk en ondanks de diversiteit van het aanbod lijkt het over een bepaalde, herkenbare stijl uit te stralen, waarschijnlijk het werk van de hoofdcurator Roy Kahmann. Hij kiest zowel voor klassieke schoonheid als voor experimentele werken, maar ze hebben alle een hoogwaardige esthetische benadering van de fotografie.

Iemand die Kahmann al een aantal jaren vooruit schuift is de succesvolle Bastiaan Woudt, die met zijn typische eigen stijl van zwartwit het boegbeeld leverde voor deze editie van Haute Photographie. Hij presenteerde ook zijn nieuwe boek Mukono, dat hij in Uganda schoot en waaruit beelden te zien zijn op de beurs. Er zijn verder een groot aantal fotografen of nu moeten we natuurlijk zeggen kunstenaars te zien, in het totaal 67. Linelle Deunk, Rutger ten Broeke, Casper Faassen, Miho Kajioka, Hideyuki Ishibashi, Jacob Aue Sobol en Carla van de Puttelaar om maar een paar te noemen.

Wat ook altijd opvalt is dat de ‘verhandelbare’ fotografie niet meer uitsluitende beperkt is tot de autonome fotografie maar zich ook net zo vaak, hetzij iets minder, uitstrekt tot documentaire aandoende werken. Zo zijn er werken van Vincent Fournier, Jeroen Hofman, Jeroen Toirkens en Pieter Hugo. Er hingen ook werken van fotoagentschap Noor met Kadir van Lohuizen en Sanne de Wilde en Pep Bonet.

Verder is er een afdeling Vintage met werken van Ata Kando, en Cas Oorthuys.

http://www.haute-photographie.com