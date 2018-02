In Las Palmas te Rotterdam vindt de tweede editie van de fotobeurs Haute Photographie plaats. Internationale galeries tonen een veelzijdig aanbod van kunstfotografie. De beurs is een initiatief van Roy Kahmann, director van Kahmann Gallery en uitgever van GUP Magazine.

Verschillende internationale kunstenaars zullen hun wereldwijde premières van nieuwe werken en series presenteren op Haute Photographie. Een hoogtepunt is onder meer de serie Bushes and Succulents van de in Los Angeles werkzame fotograaf Mona Kuhn, wiens werk wordt vertegenwoordigd door The Ravestijn Gallery in Amsterdam. Ook de onthulling van een grootschalig nieuw werk van Carla van de Puttelaar, gerepresenteerd door Kahmann Gallery in Amsterdam, behoort tot de hoogtepunten. Naast deze wereldprimeurs zijn er de internationale kunstenaars die hun werk voor het eerst in Nederland zullen tonen. Voorbeelden hiervan zijn de Italiaanse fotograaf Renato d’Agostin, vertegenwoordigd door mc2 gallery in Milaan, en de Amerikaanse fotograaf Marvin Newman, die wordt vertegenwoordigd door Howard Greenberg Gallery uit New York.

De groepstentoonstelling van Haute Photographie zal bestaan uit meer dan driehonderd kunstwerken door bijna zeventig fotografen, die samen een breed scala aan genres binnen het medium vertegenwoordigen. Kunstwerken van gevestigde namen als Jacqueline Hassink, Pieter Hugo, Willy Spiller, Jacob Aue Sobol en Michael Wolf worden gepresenteerd naast een jongere generatie fotografen, zoals Inka & Niclas, Bastiaan Woudt, Douglas Mandry, Robin de Puy en Yoshinori Mizutani.

Naast deze groepstentoonstelling zullen twee thematische exposities meer inzicht geven in zowel de geschiedenis als de toekomst van de fotografie. De Haute Talent expositie toont de meest intrigerende fotografietalenten die in Nederland werkzaam zijn: Paul Cupido (1972), Bart Lunenburg (1995), Kevin Osepa (1994), Peronne Pere (1995), Alexander Sporre (1988) en Tamara Stoffers (1996).

In de Vintage Show zullen vintage foto’s te zien zijn uit de collecties van de deelnemende galeries. Hier worden sleutelfiguren uit de fotografiegeschiedenis samengebracht, waaronder René Burri, Gerard Fieret, Daido Moriyama en Christer Strömholm.

Haute Photographie wil een ontmoetingsplek zijn voor kunstenaars, curatoren, verzamelaars – beginnend en ervaren – en iedereen met een voorliefde voor fotografie.

Publiek programma samen met Nederlands Fotomuseum In samenwerking met het aangrenzende Nederlands Fotomuseum biedt Haute Photographie Rot- terdam een publiek programma aan, bestaande uit rondleidingen door zowel de museumexposi- ties als de beurs, artist talks en introducties op het verzamelen en behouden van fotografie. Hoog- tepunten uit het programma zijn portfolio reviews voor beginnende fotografen door onder an- deren Lisa Klaverstijn, beeldredacteur bij de Volkskrant, Clement Saccomani, directeur van NOOR Photo Agency, Mick Peet, art director bij het FD, en Marieke Wiegel, hoofd van de afdeling Presentaties bij Nederlands Fotomuseum. In navolging van zijn presentatie van vorig jaar zal Jeroen Toirkens het publiek informeren over de laatste ontwikkelingen in zijn project Borealis. Ook worden onze jongste bezoekers niet vergeten: een speciale kinderrondleiding zal kinderen van 7 tot 12 meenemen in de wereld van de fotografie. Zie de website van Haute Photographie voor het volledige programma. Haute Photographie

8–11 februari 2018 , LP2 in Las Palmas, Rotterdam VIP. Preview: 7 februari, 11.00-18.00; opening: 7 february, 18.00-23.00; do-za: 11.00-19.00; zo: 11.00-17.00

www.hautephotographie.nl