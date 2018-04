Het Nederlands Fotomuseum roept heel Nederland op om mee te werken aan het beschrijven van het archief van Cas Oorthuys, één van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de 20ste eeuw. Vanaf 1 mei kan iedereen online alle foto’s van Oorthuys bekijken en beschrijven.

Het inschakelen van de crowd is volgens directeur Ruud Visschedijk essentieel voor het slagen van het project. ‘Als je bedenkt dat het archief uit bijna een half miljoen foto’s bestaat, dan weet je als museum dat je het niet alleen kunt,’ zegt Visschedijk. ‘Bovendien zijn wij op zoek naar specifieke kennis over uiteenlopende zaken, want Oorthuys fotografeerde letterlijk alles en overal ter wereld.’

De afgelopen maanden heeft het museum met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds / Wertheimer Fonds het archief van Oorthuys gedigitaliseerd. Op 15 september opent in het Nederlands Fotomuseum de langverwachte overzichtstentoonstelling Dit is Cas | Vintage fotografie van Cas Oorthuys.

Tot nu toe was slechts een klein deel van het archief van Oorthuys gedigitaliseerd. De hoge fotografische kwaliteit van zijn werk en de rijkdom aan historische gebeurtenissen die in het archief zijn terug te vinden deed het Fotomuseum besluiten het complete archief publiek toegankelijk te maken. ‘Cas Oorthuys is een fantastische fotograaf, die iedereen moet kennen. Hij heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie en op het beeld dat wij Nederlanders van ons land hebben,’ aldus Visschedijk. Afgelopen maanden heeft het museum het archief gedigitaliseerd door alle contactbladen met de contactafdrukken van alle foto’s te scannen.

Captions for Cas

Vanaf 1 mei staan alle contactbladen online en starten we onder de titel Captions for Cas met het beschrijven. Bijzonder is dat het museum hiervoor de kennis van het Nederlandse publiek inschakelt. Via het bestaande platform Vele Handen kan iedereen meewerken om alle contactvellen van een beschrijving te voorzien.

We zoeken niet alleen fotografieliefhebbers, maar uiteenlopende (ervarings)deskundigen. Oorthuys reisde veel en fotografeerde de meest uiteenlopende onderwerpen. We zoeken o.a. experts op het gebied van Nederlandse klederdracht, scheepvaart en landbouw of diverse regio’s en landen die Oorthuys heeft bezocht. Naast vele Europese landen waren dat onder meer Canada, Congo, Indonesië, Egypte, Marokko, Syrië en de Verenigde Staten.

Prins Bernhard Cultuurfonds / Wertheimer Fonds

Door een genereuze bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds / Wertheimer Fonds kon het Nederlands Fotomuseum de 442 contactalbums van Oorthuys digitaliseren. Hiermee levert het Prins Bernhard Cultuurfonds / Wertheimer Fonds een grote bijdrage aan het publiek toegankelijk maken van dit Nederlands fotografische erfgoed.

Overzichtstentoonstelling Dit is Cas

Op 15 september 2018 opent in het Nederlands Fotomuseum de overzichtstentoonstelling Dit is Cas | Vintage fotografie van Cas Oorthuys. In de tentoonstelling zijn meer dan 300 vintage afdrukken te zien in combinatie met een digitale presentatie van de contactalbums. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie over Cas Oorthuys uitgegeven door de Franse uitgever Editions Xavier Barral en Belgische uitgeverij Kannibaal.