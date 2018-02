Toen het Vondelpark 150 jaar bestond organiseerde Henri Blommers, samen met andere fotografen er een buitenexpositie. Hij zelf fotografeerde daarvoor onopvallende planten in het park. Gelijktijdig ontstond zijn idee voor de fotoserie Plastic Utopia. In zijn woonstraat merkte Blommers op dat de plek rondom de boom voor zijn huis gebruikt wordt als een afvalstortplaats. “Mijn fotoserie Plastic Utopia begon als een ergernis. De boom voor mijn huis is het eerste stuk natuur dat ik tegenkom op het moment dat ik de straat opga, en bij die boom storten buurtbewoners hun vuil neer. Ik vroeg mij af waarom iedereen daar altijd zijn troep deponeert.”

Om het proces van het afval te registeren heeft Blommers iedere dag een foto gemaakt op exact dezelfde plek in zijn straat. Nadat hij dit anderhalf jaar lang met zijn analoge camera deed, zag hij een verhaal in de beweging van het vuilnis. Zo ontstond zijn serie Wagenaarstraat nog voor Plastic Utopia. Hij raakte gefascineerd door de mogelijke verhalen achter de voorwerpen. “Het ging over afval en het afdanken van onze voorwerpen die nutteloos zijn geworden. Iets heeft geen waarde meer, dus gooien we het weg. Afval is een teveel besproken onderwerp, waarvoor mensen veelal hun hoofd ervoor wegdraaien.” Voor Blommers kan plasticafval een erg esthetisch materiaal zijn, alleen vraagt hij zich af wat ermee gebeurt wanneer we het weggooien. Henri Blommers heeft hier net zoals vele mensen een kritische blik op. “Het plastic belandt in de natuur, maar hoe lang blijft het daar liggen en wordt het wel afgebroken? Is onze natuur in de toekomst eigenlijk wel flexibel genoeg om deze enorme stroom aan puin te verwerken?”

Henri Blommers besloot het verloren plastic in de natuur te fotograferen. Plastic Utopia gaat over de zegenviering van de esthetische natuur, maar ook over de impact van het plasticafval dat daarop heeft. Dat doet hij door middel van bewustmakende foto’s waarin hij de schoonheid van de natuur en het plastic naar de toekomst trekt. Doordat hij in zijn beelden kleurzwemen toevoegt en zijn onderwerpen inflitst, creëert hij bijna buitenaardse werelden. Voor Blommers is het alsof je in de toekomst kijkt. Meestal komt hij het plastic tegen zoals het er ligt, maar soms ensceneert hij zijn eigen afval in zijn beelden. “Soms manipuleer ik het beeld met mijn eigen afval en plaats het als een mooie compositie. Ik wil de toeschouwer laten zien hoe waardevol de natuur is, waarmee ik tegelijkertijd het plastic probleem verbeeld.”

Henri Blommers is in zijn werk als fotograaf activistisch ingesteld. Dat kun je zien aan de maatschappelijke thema’s in zijn fotoseries. “Ik ben er erg bezorgd over het milieu en kijk continu naar de grond of ik afval zie liggen. Sommige dingen worden goed verwerkt, maar als je goed kijkt zie je toch overal plastic liggen. Dat zie je vooral in de zandlagen in de duinen. Op de opening van mijn expositie was Plastic Soup Surfer aanwezig, een surfer en activist die zich ook erg inzet voor het statiegeld op petflesjes. Als er net als vroeger statiegeld op de flesjes zit, zouden meer mensen deze oprapen. Ik vind dat de consument beter mag opletten, maar ik vind ook dat de verpakkingsindustrie, supermarkt en de overheid hier een rol in speelt. Wij zijn de samenleving, wij maken de wereld, wij zijn het fundament en wij kunnen de wereld verbeteren en aanpassen. Dat kunnen we met elkaar doen. Er wordt vaak gedacht dat het de overheid dat is, maar we kunnen het ook zelf.”

Henri Blommers (Zundert, Noord-Brabant) woont en werkt al dertig jaar in Amsterdam. In 2010 is hij afgestudeerd aan de Fotoacademie. Zijn fotoserie Plastic Utopia is tot en met 28 april 2018 te zien in Fotogalerie de Gang te Haarlem.

Voor meer informatie ga naar www.henriblommers.nl.