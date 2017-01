Met als commentaar op zijn werk: ‘technisch goede foto’s, maar ze laten te weinig van jezelf zien’ ging Mauriel Schoenmaekers, student van de Kunstacademie in Maasmechelen, aan de slag. Het resultaat is ‘Hersenspinsels’, een boek met daarin een serie foto’s met bijpassende gedichten. “In de foto’s en gedichten kan ik veel van mijn gevoel kwijt. Het fotograferen en dichten is een manier om mijn hoofd leeg te maken. Het zijn persoonlijke verhalen, bedoeld om mensen aan het denken te zetten.”

De foto’s zijn gemaakt van februari dit jaar tot een aantal weken geleden. “Soms dichtbij, zoals in de tuin en anderen verder weg, bijvoorbeeld in Denemarken. Ik heb foto’s gemaakt van alles wat me verwonderd en verbaasd. Mijn fotocamera heb ik altijd bij me. Bij de foto’s heb ik gedichten geschreven. De foto’s zijn daarmee het begin van de hersenspinsels. Gedichten schrijf ik sinds mijn pubertijd. Het helpt om gevoelens een plek te geven.”

Makkelijk

“Het uitgeven van het boek ging verrassend gemakkelijk. Je hoort vaak dat mensen van alles moeten doen om een boek gefinancierd te krijgen, tot crowdfunding aan toe. Ik woon in Berg en Terblijt, een dorpje dichtbij Maastricht. Daar heb ik via internet naar uitgevers gezocht. Ik kwam uit bij een kleinere uitgever, slechts bestaand uit twee personen, René Bouwman en Liliane Schoonbrood. Ze geven vooral proefschriften uit, maar ook poëzie en proza. Ik heb het concept naar hen gestuurd en daarop hebben we elkaar ontmoet in Maastricht. Vervolgens waren we er snel uit. Ik heb veel zelf gedaan, zoals de opmaak, dus wat geld betreft hoefde ik niet veel te investeren. Het boek wordt op vraag geprint bij een bedrijf in Zaandam, dus daar is ook geen groot kapitaal voor nodig. Voor mij betekende het een heel leerproces. En het heeft veel tijd gekost.”

Studie fotokunsten

En dat naast een reguliere baan. In het dagelijks leven werkt Mauriel Schoenmaekers als onder meer IT-specialist voor een verpakkingsbedrijf in Sittard. Twee avonden in de week volgt hij de studie fotokunsten aan de Fotoacademie. “De studie duurt vijf jaar, met een uitloop naar zeven jaar. De laatste twee zijn specialisatiejaren. Ik heb bewust gekozen voor de Kunstacademie in Maasmechelen. Vanwege de kosten en de afstand. Voor een jaar studeren aan de Fotoacademie in Amsterdam ben je voor een jaar het veelvoudige kwijt. In België wordt het onderwijs gesubsidieerd door de overheid.” Het volgen van een studie naast een reguliere baan is pittig. “Maar het geeft me ook veel energie.”

Het boek ‘Hersenspinsels’ (ISBN 9789086664184) omvat 64 pagina’s, kost 20 euro en is te verkrijgen bij de boekhandels. Meer informatie: https://mauriliers.wordpress.com/