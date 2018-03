Het is moedig wanneer je als fotograaf jouw eigen problematiek in beeld brengt. Mascha Jansen werd ongewild kinderloos en besloot er een boek over te maken. Het werd geen boek over haarzelf maar over een groeiende maatschappelijk probleem dat heel veel mensen treft. Het aantal alleenstaanden in de wereld groeit hard, net als het aantal mannen en vrouwen met een onvervulde kinderwens. Alleenstaanden en ook homoseksuele koppels zoeken naar alternatieven om alsnog vader of moeder te worden. Voor het fotoboek Love Child volgde fotograaf Mascha Jansen twee jaar lang tien wensouders, singles en homoseksuele koppels, fotografeerde ze honderden kinderen en vijftig volwassenen: ongewenst kinderloze mannen en vrouwen, moderne gezinnen, wensouders, donoren en adoptie- en donorkinderen.

In het fotoboek zie je kleine of soms pagina vullende zwart-witfoto’s van kinderen verspreid over vele witte pagina’s. De kinderen spelen op straat of aan het strand. Zij zijn de ‘objecten’ van verlangen, die door het hele boek heen waaien. Het belangrijkste onderdeel van het boek Love Child zijn de portretten, in kleur en met zachte tinten. Het zijn portretten van mensen die allemaal op hun manier worstelen met het probleem van kinderloosheid. Naast de portretten staan korte fragmenten van teksten waarin zij uitspreken wat het kind voor hen betekent. Een kleine opsomming geeft de diepe wens aan die zijn allen hebben. “Een kind betekent een wonder, krachtig, prachtig, een reden, geluk en bovenal: Liefde.” Of: “Een kind betekent voor mij compleet zijn, betekenisvol zijn, vrouw zijn.” Dit is de uitspraak van Annet, ongewild kinderloos. Ook zien we foto’s van de vele medische objecten die te maken hebben met de kunstmatige verkrijging van kinderen, zoals ampullen en medicijnen.

In het boek Love Child is ook een essay opgenomen van Arnon Grunberg. Hij schrijft: “De kinderwens heeft ook een culturele component. Hoe minder kinderen wij krijgen, hoe meer het kind een heilige status heeft veroverend in onze cultuur; het kind, las ik bijna twintig jaar geleden, heeft bij ons de plaats van God ingenomen.” Hij eindigt met de zin: “En is het opgeven van een verlangen altijd het begin van de dood?” De portretten worden aangevuld door interviews met wensouders door journalist Paulien Bakker, een essay van filosoof Marleen Moors, een interview met psychiater Dirk De Wachter, en het reed genoemde voorwoord van schrijver Arnon Grunberg.

Het dikke boek (de paginering ontbreekt waarschijnlijk bewust) is mooi vormgegeven door Sybren Kuiper. Het zal een herkenning zijn voor alleenstaanden en homoseksuele koppels met een kinderwens en een erkenning voor ongewenst kinderloze mannen en vrouwen.

Verdere gegevens

Voor het fotoboek Love Child volgde fotograaf Mascha Jansen twee jaar lang tien wensouders, singles en homoseksuele koppels, fotografeerde ze honderden kinderen en vijftig volwassenen: ongewenst kinderloze mannen en vrouwen, moderne gezinnen, wensouders, donoren en adoptie- en donorkinderen. De prachtige portretten krijgen meer verdieping door interviews met wensouders door journalist Paulien Bakker, een essay van filosoof Marleen Moors, een interview met psychiater Dirk De Wachter, en een voorwoord van schrijver Arnon Grunberg.

Het aantal alleenstaanden in de wereld groeit hard, net als het aantal mannen en vrouwen met een onvervulde kinderwens. Alleenstaanden en ook homoseksuele koppels zoeken naar alternatieven om alsnog vader of moeder te worden. Deze wensouders vinden elkaar anno 2018 via speeddates, online platforms en contactadvertenties. Ze maken vervolgafspraken en sluiten contracten af over donor- of co-ouderschap. Hierdoor ontstaan er nieuwe vormen van co-ouderschap, al voor de geboorte van een kind.

Mascha Jansen (1970) is een Amsterdamse fotograaf met een onvervulde kinderwens. Love Child is een pleidooi om opties voor het ouderschap tijdig en goed te onderzoeken. Want wie buiten een traditioneel gezin een kind op de wereld wil zetten, heeft vaak een lange weg te gaan: van het vinden van een geschikte donor of co-ouder, tot en met het afleggen van een medisch traject. Het boek geeft letterlijk gewicht aan het verdriet en de emoties die ervaren worden bij het vervullen en niet vervuld worden van een kinderwens bij singles en homoseksuele koppels.

Vormgeving: -SYB- Sybren Kuiper, Voorwoord: Arnon Grunberg, Interview met: Dirk De Wachter, Essay: Marleen Moors, Verhalen wensouders: Paulien Bakker, Eindredactie: Nicole van den Bosch, Corrector: Coen Linnekamp, Drukker: Wilco Art Books | Printing & Binding

Verkoopprijs € 40,00

http://maschajansen.nl