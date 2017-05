Dit weekend is Fotofestival Naarden, het meest genoeglijke van de Nederlandse fotofestivals, weer van start gegaan. Na de openingsceremonie met een toespraak van voormalig minister van cultuur Plasterk, kunnen de bezoekers tot 18 juni de vele locaties afstruinen op zoek naar mooie fototentoonstellingen.

Het thema is, vertaald in het Nederlands, Hier en Nu! Met uitroepteken dus. Het klinkt als een spirituele slogan van Eckhart Tolle, maar de curatoren hadden er andere gedachten bij. Op de website staat te lezen:

“Wat doen we als we met adembenemende schoonheid worden geconfronteerd? Wie zijn de helden die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken? Is alles niet al een keer vastgelegd? Op deze vragen proberen de curatoren van het Fotofestival Naarden een antwoord te geven in een tentoonstelling onder de titel “Right Here, Right Now!” Het heden als verleden van de toekomst, vastgelegd door spraakmakende fotografen uit binnen- en buitenland. Zij vertellen de verhalen rond verschillende actuele kwesties in een veranderende samenleving.”

Deze editie van Naarden gaat dus over hoe we het heden zien en ervaren, maar ook hoe we onze toekomst scheppen door hoe we nu leven. Dan kun je denken aan het milieu, de socio-psychologische omgeving, de vluchtelingen die Europa overspoelen, oorlog en vrede. Maar Naarden doelt ook op het feit dat er al vele foto’s worden gemaakt en hoe de fotografen zich kunnen onderscheiden. Misschien een beetje te breed uitgedacht?

Rondom de grote kerk hangen de bijzondere foto’s van fotograaf en milieuactivist Henry J. Fair van de chemische vervuiling op aarde, gezien van uit de lucht. Hij maakte zijn foto’s van zijn serie Industrial Scars, The Hidden Costs of Consumption alsof het abstract expressionistische schilderijen zijn. Mooi groot op doek, maar toch wel jammer dat deze beelden niet in de kerk zelf hangen, waar hun esthetische waarde in een echte afdruk op hoge resolutie wel beter tot hun recht gekomen zouden zijn. In de grote kerk zien we Reinier Gerritsen die zijn hollende zakenmensen laat zien, een kritisch noot over de vluchtige maatschappij die we zijn geworden. Geld verdienen en doorhollen, dus verre van het hier en nu meditatief tot je door laten dringen. Geheel anders is het werk van de Oostenrijkse fotograaf Klaus Pichler met zijn serie This Will Change Your Life Forever. In de kerk hangen de foto’s die voortkomen uit zijn onderzoek naar esoterische stromingen en new age. Zijn foto’s tonen esoterische producten uit webshops, maar brengen ook soms geënsceneerde esoterische praktijken in beeld: aura’s en healing. Gekke beelden waar je lang naar moet kijken om ze te begrijpen. Is deze esoterie de oplossing voor het hedendaags materialisme? De kijker moet het zelf beoordelen.

In de kerk hangen ook de palmbomen van Marie-José Jongerius. De palmen in Los Angeles zijn nu aan het afsterven. Los Angeles heeft besloten ze niet te herplanten omdat ze zoveel water gebruiken. Binnen een aantal jaren zal Los Angeles dus palmen verliezen, maar nu kunnen we de ‘iconische’ palmen nog zien op de foto’s. Moeten we de foto’s als aanklacht zien, als esthetisch eerbetoon of als kritische noot naar de toekomst? Meerdere mogelijkheden. Midden in de kerk hangen de natte collodium werken van Alex Timmermans, als altaarstukken van de moderne religie die fotografie heet.

Een bizarre verzameling heidense sjamanen, resultaat van een hedendaags visueel antropologisch onderzoek, kun je terug vinden in de beelden van de Franse fotograaf Charles Fréger. Je kunt bijna niet geloven dat deze foto’s zijn gemaakt in Europa. Gelukkig heeft het christendom niet alle oude rituelen weggeslagen. Zouden de rituelen nog iets voor de toekomst kunnen betekenen? Ze zijn hier en nu en dus scheppen ze onze toekomst, of althans op zijn minst ons beeld van het verleden.

Naast de Grote Kerk zijn er nog vele andere locaties, zoals de Stadshuizolder vlakbij, waar onder andere de werken van Tara Fallaux en Kiki Groot hangen. In het totaal zijn er tien officiële locaties in de vestingstad, naast nog een aantal off-locaties, dus een hele dag reserveren voor het festival is geen overbodige luxe. Let ook op de vele evenementen, zoals lezingen, die op de website van het Fotofestival Naarden worden geactualiseerd.

Locaties: Grote Kerk (binnen- en buitententoonstelling) – nr. 1, Stadhuiszolder – nr. 2, Vestingmuseum (Y Kazemat en buitententoonstelling) – nr. 6, Gele Loods – nr. 3, Bastion De Lage Flank – nr. 4, Bastion Oranje, Gebouw G – nr. 5, Bastion Oranje, Gebouw H – nr. 5, Bastion Nieuw Molen, gebouw B en C (binnen en buiten) – nr. 9, Vestingwallen – nrs. 7, The Fence – nrs. 8

Toegang: (let op de kortingen voor Dupho leden en studenten)

Toegangskaart, geldig voor alle acht locaties €19,50. Met geldige Museumkaart, CJP-pas, lidmaatschap DuPho of Fotobond, studenten kunstacademie, Fotoacademie of Fotovakschool met studentenpas en Bankgiroloterij VIP-Pas gelden de volgende toegangsprijzen: Maandag t/m donderdag: € 14,50 (dus € 5,- korting) Vrijdag t/m zondag: € 16,00 (dus € 3,50 korting)

http://www.fotofestivalnaarden.nl