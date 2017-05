Als ondernemer en fotograaf is het soms lastig om de focus te behouden. ‘Ik vind alles leuk om te doen, pak alles aan’, hoor je wel eens van fotografen. Op zich is het natuurlijk mooi dat je breed georiënteerd bent. Van alle markten thuis zijn is ook handig. Maar daardoor is het wel lastig om de stip op de horizon te bepalen. Waar wil je naartoe als fotograaf en ondernemer? “Het begint allemaal met weten wie je bent en wat je kunt,” aldus Robert Govers, initiatiefnemer van Happix.

“Ook belangrijk is het om te weten wat je leuk vindt. Wanneer je dat weet, kun je aan de slag. Stel voor jezelf een doel. Dat moet een groot doel zijn, iets waarvoor je hard moet werken om het te behalen. Misschien is dat doel onhaalbaar, maar het spoort je in ieder geval aan je best te doen. Bovendien geeft het een richting. Het geeft je een instrument in handen, een meetlat waarlangs je opdrachten en opdrachtgevers kan leggen. Helpt die opdracht waar je over twijfelt om je doel te behalen? Zo niet, wees dan niet te bang om nee te zeggen.”

Concreet

“Je doel moet je zo concreet mogelijk proberen te formuleren. Anders werkt het niet. Je hebt dan geen meetlat en bovendien is het lastig te bepalen of je je doel hebt behaald. Een doel zou kunnen zijn dat je in een jaar vijftien reportages wil maken met een bepaalde omzet. Ook wat betreft de financiën moet je voor jezelf een plan maken – wat wil je verdienen in een jaar? Wat moet je verdienen in een jaar? Pas als je dat helder hebt, kun je daarnaar handelen.”

Reflecteren

“Heb je je doel bepaald? Mooi! Dat betekent echter niet dat je klaar bent. Als ondernemer is het belangrijk om regelmatig te reflecteren. Ben ik op de goede weg? Hoe zit het met de omzet? Moet ik nu investeren in nieuwe apparatuur of moet ik daar nog even mee wachten? Als ondernemer moet je elk kwartaal een btw-opgave doen voor de Belastingdienst. Waarom niet elke drie maanden een moment inplannen om eens rustig te kijken naar hoe het gaat met je onderneming? Te kijken naar of je het nog naar je zin hebt als fotograaf? En zo niet, waar ligt dat dan aan? Doe je opdrachten die je niet leuk vindt, of ben je teveel bezig met randzaken? Misschien kun je daarvan wat uit handen geven. Zo kun je op tijd ingrijpen en voorkom je onnodige stress.”

Kostbaarheden

“Sommige fotografen zullen denken: weer iets wat ik moet doen, iets wat tijd kost en niet direct geld oplevert. Maar het bepalen van een doel helpt uiteindelijk iedere ondernemer. Je hebt namelijk te maken met een aantal kostbaarheden: tijd, geld en creativiteit. Je kunt maar eenmaal je tijd besteden; hetzelfde geldt voor middelen en creativiteit. Het liefst zet je deze kostbaarheden in voor iets wat je verder helpt, waar je gelukkiger van wordt als mens en fotograaf.” Meer informatie: www.happix.nl.