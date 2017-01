Verzekeringen. In ons land hebben we de neiging om ons tegen elk risico te verzekeren. Dat leidt nog weleens tot dubbele polissen, bijvoorbeeld voor de reis- en annuleringsverzekering. Als fotograaf ontkom je er niet aan: je moet je verdiepen in verzekeringen. Welke zijn verstandig om af te sluiten en waar moet je opletten? Robert Govers, initiatiefnemer van Happix, vertelt over zijn ervaringen.

“Als fotograaf is het natuurlijk verstandig om je apparatuur te verzekeren. Maar let op: verzekeringsaanbieders hanteren hierbij diverse voorwaarden. Het loont zeker de moeite om deze voorwaarden goed door te lezen. Sommige verzekeringen gelden bijvoorbeeld alleen in de studio. Heb je een shoot buiten en gebeurt er iets met je apparatuur? Dan heb je een probleem. Daarnaast wordt vaak onderscheid gemaakt tussen landen in Europa en de wereld daarbuiten. Heb je een polis voor het werken in Europa en gaat het mis tijdens een shoot in Afrika? Dan ben je niet gedekt. Denk dus goed na over waar je fotografeert: alleen in de studio of ook daarbuiten? Alleen in Nederland of ook in het buitenland? Voor landen buiten Europa betaal je meestal een hogere premie.”

Diefstal of schade?

“Ook van belang is om na te gaan waartegen je verzekerd bent. Is het alleen tegen diefstal of ook tegen schade? Wanneer je camera valt en je schade hebt, hoe moet je dat bewijzen? Keert de verzekeringsmaatschappij ‘makkelijk’ uit? Stel je hebt je apparatuur altijd in een kluis liggen in de studio. Je hebt echter een camera meegenomen naar huis en dan wordt er ingebroken. Wordt dat risico door de verzekering gedekt? Het is goed om dat van te voren uit te zoeken.”

Grote dekking

“Ik heb destijds mijn verzekering afgesloten bij Klomps & Boor. Ze bieden een complete fotografenverzekering aan. Het kost wat, maar de dekking is groot. Daarmee ben je goedkoper uit dan wanneer je het bij een reguliere verzekeraar onderbrengt. Bovendien hebben ze gunstige voorwaarden en was ik altijd zeer tevreden over de dienstverlening.”

Aansprakelijkheid

“Naast het verzekeren van je apparatuur is het ook belangrijk om te kijken naar aansprakelijkheid. Handig wanneer je tijdens een shoot bij een klant een pasje achteruit doet en een kunstwerk van 12 duizend euro beschadigt. Bij dit soort zaken is een persoonlijke WA-verzekering niet genoeg, je moet ook een zakelijke WA-verzekering afsluiten.”

Beperkende voorwaarden

“Dan blijven nog verzekeringen over tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook hier moet je weer goed kijken naar beperkende voorwaarden. Een rechtsbijstandverzekering kan ook van pas komen. Voor alle verzekeringen geldt echter dat je je goed moet afvragen welk risico je zelf kunt dragen. Heb je al je geld bij elkaar moeten schrapen om je eerste camera en lens aan te schaffen? Dan is het verstandig dit goed te verzekeren. Heb je een kast vol body’s en lenzen? Misschien hoef je dan niet alles te verzekeren, maar is het verstandig een polis af te sluiten voor de helft van de apparatuur. Mocht er iets gebeuren, dan kun je je apparatuur wellicht aanvullen met tweedehands apparatuur. Je kunt dan in ieder geval vooruit, je kunt nog steeds je beroep uitoefenen.”

Nieuwwaarde

“Het verzekeren van nieuwe apparatuur, dat is ook een aandachtspunt. Vaak geldt dat zodra je nieuwe apparatuur uit de doos haalt, de apparatuur direct al veel minder waard is. Voor een body is dat wellicht niet zo’n ramp. Een professioneel fotograaf doet 3-5 jaar met een body. Een lens gaat echter, wanneer je zuinig bent, veel langer mee. Deze behoudt veel langer zijn waarde. Wanneer je lens volgens de verzekering echter elk jaar veel minder waard wordt, dan heb je pech als je een nieuwe moet kopen. Er zijn verzekeringen waarbij je wel de nieuwwaarde van apparatuur krijgt uitgekeerd. Bedenk goed of het zin heeft om meer te betalen voor zo’n verzekering of niet.”