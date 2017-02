Gevonden worden op internet. Voor iedere ondernemer is dat belangrijk. Wanneer mensen op zoek zijn naar een bedrijf of dienst, zoeken ze op internet. Daarvoor gebruiken ze meestal de zoekmachine Google. Maar hoe werkt Google eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat mensen je op internet weten te vinden? Stefan Schuyleman van Happix legt het uit.

“Google werkt als een bibliothecaris. Internet kun je zien als een grote hal met daarin 250 miljard boeken. Voorin de hal zit de bibliothecaris. Dat zijn er eigenlijk twee. Dat zijn Larry en Sergey, de eigenaren van Google. Zij zitten achter de balie te wachten tot mensen hen wat komen vragen. De zoeker, degene die binnenkomt, is leidend. Het is Google er niet om te doen om jou als fotograaf zo goed mogelijk te presenteren, maar om een goed antwoord te geven op de vraag. Dat zijn hele uiteenlopende vragen. Hoe specifieker de vraag van de zoeker is, hoe groter de kans dat Google een specifiek antwoord presenteert. ‘Huwelijksshoot, modern, Breda’ geeft een veel specifieker antwoord dan wanneer het zoekwoord ‘huwelijksshoot’ is. Google kijkt naar de zoeker die binnenkomt en ziet waar deze vandaan komt, wat zijn surfgeschiedenis is, wat vinden zijn vrienden leuk vinden enzovoorts. Deze gegevens worden gebruikt om de best passende antwoorden te genereren.”

Leidraad

“Ben jij als fotograaf niet actief op sociale media en heb je een klein netwerk? Dan is de kans klein dat jij boven in de zoekresultaten getoond wordt. Het is suf, maar zo is het. Larry en Sergey zijn slimme jongens, maar 250 miljard boeken met iedere dag 10 miljoen nieuwe boeken erbij, dat is best veel. Om die reden hebben zij een leidraad meegegeven aan de schrijver van het boek (jouw website) wat deze moet doen om in aanmerking te komen om gevonden te worden.

Twee belangrijke stelregels:

1. Kies voor een goede URL. Een URL zoals bijvoorbeeld stefanschuyleman.nl is minder waard dan internetmarketingbreda.nl. Je kunt maar één merknaam kiezen en die is uniek, maar een persoonlijke naam heeft minder waarde dan een categorie. Een categorie is groter dan jij als merk.

2. Je wilt autoriteit worden op bijvoorbeeld geboortefotografie. Geef op je website in je menu heel duidelijk aan wat geboortefotografie is. Wat is het, hoe ga ik ermee om, voorbeelden, reviews en veel gestelde vragen. Als je in je menu een pagina plaatst met alleen foto’s, vindt Google niets over jou. Google kan namelijk geen foto’s lezen en ziet alleen een bestand staan. Wanneer je een foto op je website plaatst die DSC001.jpg heet, dan dat zegt Google niks. Als je de foto geboortefotografiebreda.jpg noemt, is het al duidelijker.”

Combinatie

“Zorg ervoor dat je op de pagina’s van je website (en dus de pagina’s van je boek) een combinatie maakt tussen foto’s, tekst en eventueel video’s. Heb je een goed boek, met juiste inhoudsopgave en boeiende pagina’s, dan zul je langzaam hoger worden getoond in de zoekresultaten. De concurrentie zit echter niet stil. Stil staan is achteruitgang, ook op het internet. Je moet bezig blijven met je website. Breid het aantal pagina’s uit, geef extra informatie, schrijf een blog of beschrijf hoe een shoot in z’n werk gaat. Vraag mensen om reviews.”

Referenties

“Jouw boek in de bibliotheek wordt ook beter gevonden wanneer er op andere plekken naar verwezen wordt. Een linkje naar jouw website op een website van een collega-fotograaf die niet zo bekend is, betekent niet zoveel voor Google. Maar een review krijgen van een topfotograaf of bekend bedrijf, dat heeft wel waarde voor Google. Evenals een een linkje op een website voor topfotografie of voor bijvoorbeeld geboortefotografie. Websites hebben an sich ook een waarde voor Google. Hoe hoger de waarde (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers), hoe hoger de waarde van de link naar jou toe. Op je eigen website kun je overigens beter geen pagina met linkjes plaatsen, dat is zonde en het verstoort de balans van je website.”

Conclusie

“Zorg allereerst voor een goede naam voor je website. Een categorie plus plaats gaat boven je naam. Vul daarna je website met boeiende en diverse content. Zorg voor een goede inhoudsopgave, zodat mensen alle informatie kunnen vinden. Plaats reviews van je klanten en vergroot je naamsbekendheid door grote klanten of populaire (fotografie)websites een link te laten plaatsen naar jouw website. Zo maak je Google blij en vergroot je de kans dat je bovenin getoond wordt door Google.” Meer informatie: www.happix.nl.

Bekijk hier het filmpje.

