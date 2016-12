Google Adwords. Iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat hoe werkt het nu eigenlijk? En wat heb je eraan? Stefan Schuyleman van Happix vertelt er meer over. “Via Google ben je vindbaar als fotograaf. Dankzij Google Adwords is het mogelijk om tegen betaling nog beter vindbaar te zijn via Google. Dat wil zeggen dat je boven en/of onder de zoekresultaten in Google getoond kunt worden met een door jou gecreëerde advertentie voor bijvoorbeeld je website. Google Adwords is echter niet makkelijk. Wanneer je Adwords zelf besluit in te zetten, loop je het risico dat je snel veel geld kwijt raakt, zonder dat je resultaten boekt.”

“Adwords bestaat eigenlijk uit een aantal componenten,” aldus Stefan. “Je creëert een advertentie. Die advertentie bestaat uit een kop en twee regels. Deze zijn gekoppeld aan een URL, bijvoorbeeld www.happix.nl/fotografen. Als een fotograaf daar op klikt, komt hij op onze webpagina en meldt zich hopelijk aan.”

Google Adwords als veilingmodel

“Een aantal punten is van belang en één daarvan gaat eigenlijk buiten Google Adwords om. Adwords is een veilingmodel. Dat wil zeggen dat je biedt op een zoekwoord, zodat je daarop getoond wordt. Afhankelijk van jouw bod, staat jouw advertentie hoog of laag op de pagina. De kwaliteit van je website en de kwaliteit van het pad van je advertentie naar je website tellen ook mee in hoe hoog jij op de veiling eindigt. Jij kunt bijvoorbeeld 0,50 cent bieden voor een zoekwoord en een ander 0,40 cent. Als de ander een betere kwaliteit website heeft qua vindbaarheid, kan die alsnog boven jou komen te staan. Je kunt dus niet alleen met geld bovenaan komen te staan. Voor een succesvolle Adwords campagne zijn twee dingen heel belangrijk:

Zorg dat je website wat betreft vindbaarheid op orde is. Gebruik uitsluitingszoekwoorden.

Dat laatste behoeft enige uitleg. Stel je bent architectuurfotograaf en hebt niets met portretfotografie. Dan kun je ‘portretfotografie’ en ‘portretten’ als uitsluitingszoekwoorden gebruiken.”

Google Adwords voor jou als fotograaf

“Een belangrijke waarde van Google Adwords is dat je als fotograaf lokaal kunt adverteren. Ben je gestationeerd in bijvoorbeeld Breda, dan kun je adverteren in Breda +20 KM. Op deze manier ben je lokaal relevanter en haal je waarschijnlijk meer uit je advertenties. Zo biedt Adwords vele mogelijkheden, ook qua rapportage. In de rapportage is duidelijk te zien waar enerzijds je geld heen gaat en anderzijds ook wat je geld bereikt heeft.”

Bekijk hier de uitleg van Stefan.